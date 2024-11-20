NEÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer, Meram Belediyesi öncülüğünde hayat bulan DOSD Meram’da kasım ayı seminerinin konuğu oldu. Katılımcılara ‘Özel gereksinimli bireylerde hareket eğitimi ve sporun faydaları’nı anlatan Prof. Dr. Biçer, özel gereksinimli olsun olmasın tüm çocukların en temel ihtiyacının ‘spor ve hareket’ olduğunu söyledi.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ın her ay periyodik olarak gerçekleştirdiği seminerlerin kasım ayı konuğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer oldu. Özel birey aileleri, DOSD Meram Derneği Yöneticileri, üniversite lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile akademisyenlerin katıldığı seminerde Prof. Dr. Biçer, ‘Özel gereksinimli bireylerde hareket eğitimi ve sporun faydaları’nı anlattı.

PROF. DR. BİÇER; “SPOR UYGULAMALARI ÖZEL BİREYLERİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA PLANLANMALIDIR”

Beden eğitimi, egzersiz ve sporun, tüm çocuklar için ihtiyaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mürsel Biçer, özel gereksinimli bireylerinde kendilerine özgü hareket, taktik, antremanlarla bu ihtiyaçlarının giderilmesinin gerekliliğine işaret etti. Bu noktada özel bireylerin eksikliklerinin, fazlalıklarının tespit edilip ona uygun bireysel egzersiz reçetesi ortaya konulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Biçer, “Özel gereksinimli olsun olmasın tüm çocukların en temel ihtiyacı harekettir. Bu nedenle eğitim programları, özel çocuklar ve bireyler için uygun beden eğitimi ve spor uygulamaları içermelidir ve bunlar planlanırken de bu bireylerin özel ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.” diye konuştu.

PROF. DR. BİÇER; “BİR HAREKET REFLEKSE DÖNÜŞÜRSE PEK ÇOK SORUNU ÇÖZEBİLİR”

Sağlıklı nesiller ve yaşam kalitesi yüksek insanlar yetiştirmek adına hareket ve egzersiz süresinin uzatılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Biçer, seminerinde şu görüşlere yer verdi; “Bir çocuğu mutlu etmek istiyorsak, ona oyun formunda eğlenceli hareket programları vermemiz gerekiyor. Bu şekilde spor yapan ve hareket eden çocuklar, birlikte eğlenmeyi, sevinmeyi, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğreniyor ve akran zorbalığı olmuyor. Özel gereksinimli bireylerde kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik ve beceri gibi kondisyonel özelliklerin düzeltilmesi ve geliştirilmesi mecburidir. Teknik, taktik ve oyun anlayışı gibi özelliklerle kas kuvvetinin geliştirilmesi gerekiyor. Bir hareketi birçok kez tekrarlarsanız refleks haline dönüşür. Bir hareketi refleks haline dönüştürdüğünüzde de o çocuktaki pek çok sorunu çözebilirsiniz.”

Prof. Dr. Biçer’in semineri, katılımcıların çektirdiği fotoğraf ile son buldu.