SGK’yı dolandıran hastanenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD gezisinde sponsor olduğu iddiasının manipülasyon olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "SGK’yı dolandıran hastane Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD gezisinde sponsor olmuş" iddialarıyla ilgili açıklama İletişim Başkanlğı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu hastanenin sponsorluğu, ABD'deki bir komitenin gala yemeğiyle ilgilidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi sırasında katıldığı galadaki sponsorlukların, Sayın Cumhurbaşkanımızla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Ancak, konunun Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmeye çalışılarak açıkça manipülasyon yapıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.