Konya Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen DOSD Meram önemli bir eğitime daha ev sahipliği yaptı. Merkezde, ETEÇOM 2 Uygulayıcı Kullanım Sertifikası Eğitimi verildi. Prof. Dr. İbrahim Halil Diken tarafından verilen eğitime, özel eğitimciler yoğun ilgi gösterdi.KONYA (İGFA) - DOSD Meram ‘özel eğitim’ alanında değerli bir programa ev sahipliği yaptı. Genellikle online olarak verilen ETEÇOM 2eğitimi,Konya’da ilk defa yüz yüze DOSD Meram’da gerçekleştirildi. Prof. Dr. İbrahim Halil Diken tarafından verilen eğitim, özel eğitimcilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

EĞİTİME KATILAN ÖZEL EĞİTİMCİLER; “BİZE YENİ PERSPEKTİF KAZANDIRAN PROF. DR. DİKEN’E VE EĞİTİME EV SAHİPLİĞİ YAPAN DOSD MERAM’A MİNNETTARIZ”

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın ikinci versiyonu olan ETEÇOM 2 eğitimi, Prof. Dr. İbrahim Halil Diken’in uygulamalı örnekleri, detaylı verileri ve etkili anlatımıyla zenginleşti. Eğitimin başında program hakkında bilgi veren Prof. Dr. Diken, ETEÇOM’un ‘Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın kısaltılmış adı olduğunu belirtti. Orijinal adı ResponsiveTeaching Program (RT) olan ETEÇOM2’nin ise, ‘Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın 2. versiyonuolduğunu kaydeden Prof. Dr. İbrahim Halil Diken “ETEÇOM 2, ilişki temelli yaklaşıma dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM2 gibi ilişki temelli uygulamalar, ebeveyn ya da uzman/eğitimci gibi birincil bakıcının çocuk ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile çocuğun gelişimi ile bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişimini desteklemeyi hedefler.” diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, bilgilendirmesinin ardından eğitime geçti. Eğitime katılanlar, özel eğitim alanında ilişki temelli yaklaşımın önemini vurgulayan bu programın, kendilerine yeni perspektifler ve farkındalık kazandırdığını ifade ederek Prof. Dr. İbrahim Halil Diken’e ve programa ev sahipliği yapan DOSD Meram’a teşekkür ettiler.