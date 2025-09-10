TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırıyı kınadı. Bu saldırının Katar'ın egemenliğine ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, İsrail'in Orta Doğu barışını istemediğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Doha’ya düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Kurtulmuş, yayımladığı mesajında, “Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bugün Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği menfur hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

"Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar’ın egemenliğinin açık bir ihlalidir" diyen Kurtulmuş, "Tıpkı Suriye, Yemen ve İran’a yaptığı hukuk dışı askeri operasyonlarda olduğu gibi İsrail, ateşkes müzakerelerinin devam ettiği sırada, barış için büyük gayret sarf eden Katar’ı vurarak, Orta Doğu’da barış, huzur ve istikrar istemediğini bir kez daha göstermiştir. Netanyahu ve çetesi, adalet, barış ve insanlıktan nasibini almamış barbar bir yönetim olduğunu ispatlamaktadır” ifadelerine yer verdi.