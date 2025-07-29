İKSV’nin AB destekli Ortaklaşa Programı kapsamında, Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği’nin VİRA projesi, Hopa ve Trabzon’da kültürel etkinliklerle yerel işbirliklerini canlandırdı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı çerçevesinde “VİRA: Doğu Karadeniz Kültür Ekosistemi” projesi, bölgedeki kültürel işbirliklerini geliştirdi.

Proje, Rize’den Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği’nin öncülüğünde, Hopa Belediyesi ve Trabzon’daki Ortahisar Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirildi.

13-14 Haziran’da Hopa’da “Deniz Yemekleri Şenliği” ve 25-27 Temmuz’da Ortahisar’da “Trabzon Şehir Günleri” düzenlenerek, Hopa ve Trabzon’un yerel zenginlikleri ve kentsel hafızası ortak bir platformda buluştu.

VIRA projesi, yerel yönetimler ile kültür-sanat aktörleri arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor. Gola Derneği, geçen yıl Borçka Belediyesi ile “Demir Elma Festivali”ni düzenledikten sonra, bu kez Hopa ve Ortahisar belediyeleriyle güç birliği yaptı.

Yerel yönetimler, sivil toplum ve sanatçılar arasında kapsayıcı işbirlikleri geliştirildi. Düzenlenen çalıştaylarla şekillenen yerel kültür politikası belgeleri, her iki belediyenin meclislerinden geçti.