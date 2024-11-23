İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kapsamında ‘Evimiz Bakırköy Çocuk Evleri’ni ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Ovalıoğlu, çocuklara özveriyle eğitim veren öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ‘Evimiz Bakırköy Çocuk Evleri’nde görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. Hasan Ali Yücel ve Can Yücel çocuk evlerini ziyaret eden Başkan Ovalıoğlu, sınıfları gezerek miniklerle birlikte ‘Öğretmenim Canım Benim’ şarkısını söyledi. Başkan Ovalıoğlu, çocuklara özveriyle eğitim veren öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Renkli anlara sahne olan ziyarette Başkan Ovalıoğlu ayrıca öğretmenleri belediyenin düzenlediği öğretmenler günü programına da davet etti.

Öğretmenler Günü Koşusu ve Konseri düzenlenecek

Bakırköy Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel ilk kez Öğretmenler Günü koşusu düzenliyor. Yeşilköy Marina’da başlayacak koşunun yanı sıra Öğretmenler Günü’ne özel Grup Tango Neva ve Tango Dans Gösterisi de düzenlenecek. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek konser saat 18.00’da başlayacak.