Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Atatürk İlkokulunda uygulanan projeyle öğrenciler, "Sıfır Atık" temasıyla geri dönüşüm malzemelerinden kentin tarihi mekanlarının maketini yaptı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Diyarbakır'da tarih öğretmeni olarak görev yapan Ferda Salık koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Su Gönüllüsü Çocuklar Sahada" projesi kapsamında Çınar'daki Atatürk İlkokulunda öğrenciler, çevreyi kirleten atık ürünleri toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Öğrenciler doğadan topladıkları plastik şişeler, kapaklar, kâğıt gibi atık malzemeleri kullanarak kenti simgeleyen tarihî eserlerin maketini hazırladı.

Ailelerinin de desteğiyle hazırladıkları UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ile Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare ve Zerzevan Kalesi gibi tarihî mekânların maketlerini okullarında sergileyen öğrenciler, su kaynaklarının korunması ve atıkların geri dönüştürülmesi konusunda farkındalık sağlamayı amaçladı.

Öğrencilerden 8 yaşındaki Medine Aslan, 2. sınıfta okuduğunu belirterek bu projeyle Ongözlü Köprü'nün maketini tasarladığını belirtirken, "Gelecekte kuraklıkla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Lütfen, suyu israf etmeyin" mesajını verdi.