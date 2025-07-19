Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kentin 4 farklı noktasında düzenlediği etkinlikte 20 bin kişiye aşure dağıttı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muharrem Ayı nedeniyle kentin farklı noktalarında aşure etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Dağkapı Meydanı, Koşuyolu Parkı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde stantlar kuruldu. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte, 4 farklı noktada 20 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Dağkapı Meydanı’nda düzenlenen programda, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Diyarbakır Şubesince semah dönüldü ve deyişler okundu.