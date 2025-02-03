Geleneksel meslekler ve dijitalleşme alanındaki iş gücüne yönelik talebin arttığı günümüz dünyasında beyaz, mavi ve gri yakaların ardından ‘yeni yaka’lar da hızla yerini almaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Yeni yaka, teknoloji alanında teknik beceri ve eğitim gerektiren ancak üniversite diplomasının şart olmadığı işleri kapsıyor. Bulut bilişim teknisyenliği, kullanıcı arayüzü tasarımcılığı, yazılım ve uygulama geliştiriciliği, veritabanı yöneticiliği ve siber güvenlik analistliği gibi meslekler yeni yaka grubuna giriyor. Kitaba göre yeni yakalı işlerin yanı sıra zanaat ve teknik becerilere dayalı mavi yakalı işlerin de yeniden cazip hale gelmesi ise İK stratejilerinde bir dönüşüm gerektiriyor.

Çalışanların mevcut becerilerinin yüzde 39’u 5 yıl sonra geçerliliğini yitirecek

Yeni teknolojiler iş gücünde ihtiyaç duyulan becerileri hızla değiştirirken şirketler de çalışanlarını geleceğin iş dünyasına hazırlama noktasında yavaş da olsa ilerleme kaydediyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayımladığı İşlerin Geleceği Raporu’nun 2023 yılı araştırmasında çalışanların mevcut becerilerinin yüzde 44’ünün 2030’a kadar geçerliliğini yitireceği belirtilmişti. Bu oran 2025 raporunda yüzde 39’a geriledi. Uzmanlara göre bu gerilemenin arkasında beceri geliştirmeve yeniden beceri kazandırma programlarına artan ilgi ve bu alanlara yapılan yatırımların etkili sonuç vermesi yatıyor. Öte yandan beceri uyumsuzluğu iş performansını da doğrudan etkiliyor. İşverenlerin yüzde 63’ü beceri açığının organizasyonlarını olumsuz etkilediğini kabul ediyor.

Şirketler aradıkları yeteneklere şeffaf maaş politikası ile ulaşabilir

Kolay İK’ya göre bu yıl global iş dünyasının öncelikli gündemlerinden biri de maaş şeffaflığı olacak. Özellikle AB Ücret Şeffaflığı Direktifi kapsamında AB ülkelerinin Haziran 2026’ya kadar ilgili mevzuatlarını düzenleyecek olmalarının bu konuda önemli bir örnek teşkil etmesi bekleniyor. Buna göre şirketler maaş aralıklarını açıkça paylaşarak daha adil ve kapsayıcı bir iş kültürü yaratacak. Bu da çalışanlar için daha güvenli bir ortam sağlarken şirketlerin daha fazla yetenek çekmesine de yardımcı olacak.

İK’nın 2025 gündemi yoğun

Kolay İK’nın2025 İK Trendleri kitabında ayrıca yapay zeka kullanımı, veri analizi, iş dünyasında cinsiyet eşitliği, İK departmanlarının şirketlerin stratejik kararlarında artan etkinliği ve şirketlerin kendi kariyer sayfalarını oluşturması konularına da yer verildi.

Çağlar Yalı: “Şirketler için değişim ve fırsat yılı”

İK’nın gündemindeki konuların yalnızca ilgilidepartmanlarıdeğil, işverenden çalışanlara tüm kesimleri ilgilendirdiğini söyleyenKolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “İş gücü dinamikleri, teknolojinin hızla gelişmesi ve çalışan beklentilerindeki değişim, şirketlerin hem bugünü hem de geleceği planlamasını zorunlu hale getiriyor. Şirketler mevcut iş gücünü desteklerken bir yandan da gelecekte ihtiyaç duyulacak becerilere yatırım yapmalı. Aksi takdirde teknolojiye uyum sağlamakta zorlanarak operasyonel sorunlar ve verim kayıpları yaşayabilirler. Maaş şeffaflığı ise adil bir iş ortamı yaratmanın ötesinde şirketlere rekabet avantajı da kazandıracak bir konu. Tüm bunların ışığında 2025 yılının şirketler için önemli değişimlere ve fırsatlara zemin hazırlayacağını öngörüyoruz. Bu süreci doğru yönetenler, çalışan memnuniyetini artırabilir ve daha sağlam bir iş gücü yapısı oluşturabilir” dedi.