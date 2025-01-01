Hem teknolojik hem de ekonomik açıdan dönüşümün hız kazandığı dijital pazarlama sektöründe, 2024 yılında önemli bir büyüme kaydedildi. Canlı yayında alışverişin yanı sıra yapay zeka ve video içerik platformları yükselişe geçti.İSTANBUL (İGFA) - Doğrudan hedef kitleye ulaşma imkânı sunan, ölçülebilir sonuçlar sağlayan ve marka bilinirliği ile görünürlüğünü artıran dijital pazarlama stratejileri, yüksek yatırım getirisiyle bu yıl da markaların vazgeçilmezi oldu.

Özellikle 2024 yılının son çeyreğinde reklam ve e-ticaret harcamaları önemli bir hareketliliğe sebep oldu.

Kasım ayındaki satışların ülkemiz e-ticaret pazarında yaklaşık yüzde 100’lük bir ciro artışı sağladığına dikkat çeken dijital pazarlama sektörünün temsilcilerinden Yasin Kaplan, adetsel satış oranlarında geçen yılki yüzde 30’luk seviyenin bu yıl yüzde 10’a gerilemesi, enflasyonist ortamın etkisiyle yaşanan hızlı yükselişin bir dengelenme sürecine girdiğini gösterdiğini kaydetti.

Bu dönemde indirim oranları yüzde 70 seviyelerine ulaşırken; ayakkabı, gömlek, mont, ceket ve elektrikli süpürge gibi ürünler en çok tercih edilen kategoriler arasında yer aldı.

İnternete bağlı akıllı ev aletlerinin satışında da belirgin bir artış yaşandığını kaydeden Kaplan, "Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de yaklaşık 500 milyar TL’lik bir pazar hacmine ulaşıldı. Sektörün yıl sonu beklentisi ise 2.4 trilyon TL seviyesinde. Global pazarda da benzer şekilde hareketli bir Black Friday dönemi yaşandı. Dünya genelinde satışlar geçen yıla göre yüzde 5’lik bir artış göstererek 5.5 milyar dolara ulaştı. Reklam harcamalarının ise özellikle yılın son dört ayında yoğunlaştığı gözlemliyoruz ”dedi.

“CANLI YAYINDA ALIŞVERİŞ TRENDİ YÜKSELİYOR”

Reklam teknolojileri açısından yapay zekanın 2024 yılının en belirgin trendlerinden biri olduğunu belirten Kaplan, kreatif içerik üretimi, reklam optimizasyonu ve programatik reklamcılık gibi alanlarda yapay zeka kullanımı artarken, özellikle yeni markaların bilinirliklerini artırmak için bu teknolojilere yöneldiklerini gözlemlediklerini söyledi.

TikTok’un reklam pastasındaki payını artırması da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktığını ifade eden Yasin Kaplan, "TikTok reklamcılığı, markaların genç hedef kitlelere ulaşmada en etkin araçlarından biri haline geldi. Ayrıca görüntülü reklamların kullanım oranı bu yıl önemli ölçüde artış gösterdi. Dikey video formatlarının popülerliği TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts platformları ile daha da güçlendi. Ayrıca, canlı yayın alışverişlerinin hem TikTok hem de YouTube üzerinden yaygınlaşması, tüketici alışkanlıklarını dönüştüren bir etki yarattı. Google ve Meta reklam platformları büyümelerini sürdürürken, Yandex’in yeniden pazarlama (retargeting) çözümleri de Türkiye pazarında güçlü bir şekilde yer aldı. Google’ın Gemini yatırımları ve ekosistem genişletme çalışmaları, reklam teknolojilerinin geleceğini şekillendireceğini gösteriyor.2024 yılı itibarıyle reklamcılık ve e-ticaret sektörünün teknoloji odaklı büyüme sürecinin, 2025 yılında da hız kesmeden devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle yapay zeka destekli reklamcılık ve yenilikçi platformların sunduğu fırsatlar, sektörde yeni başarı hikayeleri yaratmaya devam edecek” diye konuştu.