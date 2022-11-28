Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Genel Başkan danışmanlığı görevi de bulunan Abdulkadir Develi, esnaf odalarındaki görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Dinlediği sorunların tamamını ilgili Bakanlıklara ulaştıracağını ve sorunların çözüm noktasını takip edeceğini ifade eden Develi, Bayburt esnafının ahilik öğretilerinden beslendiğini ve bu kültürün Bayburt’ta çok iyi temsil edildiğini söyledi.

Ankara’da bir bürokrat dostunun Bayburt’la ilgili sözlerini paylaşan Develi, “Ankara’da tanıdığım bir bürokrat zamanında Bayburt’ta askerliğini yapmış. Diyor ki, 'Bayburt’ta hafta sonları çarşıya çıktığım günlerde esnaf asker olduğum için yemek ve çay parası almazdı. Böyle bir şeyi Bayburt’tan başka bir yerde ne duydum, ne şahit oldum'. Bu anlamda Bayburt'ta ahilik öğretilerinin çok güçlü olduğunu görüyoruz" dedi.

Türkiye’nin enflasyon üstü bir süreçten geçtiğini ve maliyetlerin arttığını ifade eden Develi, özellikle ulaşım ve gıda sektörünün bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyleyerek, bunun geçici bir durum olduğunu aktardı.

TRT ve diğer ulusal kanallarda ekonomi programlarına katılan Doç. Dr. Develi, Bayburt’ta da sayıları her geçen gün artan zincir marketlerle ilgili bir konuyu gündeme getirdiğini ifade etti.

Develi, “Bu zincir marketlerin 10 liraya aldıkları domatesi 30 liraya satmalarını TRT’de iki gün önce gündeme getirdik. Burada sermayenin, aracıların ciddi bir karı konusu söz konusu. Burada çiftçinin emeği sömürülüyor, küçük esnaf mağdur ediliyor. Ticaret Bakanlığımızın önümüzdeki günlerde adım atacağını düşünüyoruz. Çünkü bu zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı, organize fiyat artışı hem vatandaşı zor durumda bırakıyor, hem üreticiye darbe vuruyor. Çiftçiye hakkını verirsek, onlar makul kar elde ederlerse, bu defa göç önlenmiş olacak, daha çok insan çiftçilik yapmaya başlayacak, daha çok insan esnaflık yapmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

Bayburt’u çok sevdiğini ve Bayburtlu olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Develi, doğup büyüdüğü Bayburt’un o eski taş evlerinin birçoğunu yitirilişine çok üzüldüğünü söyleyerek, turizm ve sanayi anlamında atılımlar yapılması gerektiğine değindi.

Bölgede yapımı devam eden ulaşım ağlarının tamamlanması ile iyi bir tanıtımla Bayburt’un turizm sektöründeki hak ettiği ilgiye ulaşacağını söyleyen Develi, sanayi anlamında da İpek Yolu’nun yeniden canlanacağını belirterek, Bayburt’un bu noktada konumunun çok önemli olduğunu kaydetti.

“Azerbaycan’dan açılacak yolla beraber Orta Asya’dan İpek Yolu’nun tekrar canlanması söz konusu. Trabzon’da liman var. Bu noktada pratik işadamlarının iyi şeyler yapması lazım. KOSGEB’in verdiği muazzam destekler var. OSB’de bedelsiz yer veriliyor, yapım için de hibe veriliyor. Birkaç başarı hikâyesi yazabilirsek Bayburt’ta, bu başarı hikâyeleri örnek olabilir ve yatırımlar peş peşe gelebilir.”

Ankara’da, İstanbul’da Bayburtlu olduğunu söylediği tüm insanlardan, ‘Oradan adam çıkar’ cevabını aldığını söyleyen Develi, “Bayburt’umuz vatanını, milletini çok seven insanların yurdu. Bu anlamda gelişmeyi en çok hak eden şehir Bayburt’tur. Bayburt için göçü tamamen bitirmemiz lazım” diye konuştu.

Develi, Ankara’da Bayburt bürokratlarla buluştuklarını bu buluşmaların birinde Bayburt esnafının temsilcilerini ağırlayabileceklerini de sözlerine ekledi.

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Kahraman’la birlikte oda başkanları ile bir araya gelen Develi’ye, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldırım, Bayburt Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Muharrem Kahraman, Bayburt Terziler, Berberler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yunus Çil ve Genel Sekreter Şahin Polat da katıldı.