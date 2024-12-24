Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün ev sahipliğini yaptığı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın (EÇEV) desteğiyle düzenlenen “EÇEV Ödülleri 22. Heykel Yarışması” sona erdi.İZMİR (İGFA) - Bu yıl 22’ncisi düzenlenen etkinlikte, heykel sanatının yaratıcı potansiyelini ortaya koyan 33 eser sergilenmeye değer bulunurken; bunlardan 6’sı ödülle taçlandırıldı. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü lisans öğrencilerinin çalışmalarından oluşan eserler, özgün biçimleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Jüri değerlendirmesi sonucunda EÇEV Büyük Ödülü’ne DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü3. sınıföğrencisi Aybike Akdeniz layık görülürken, mansiyon ödülleri aynı bölümden Cem Tezyürek, Cansu Hür ve Gülizar Aka’ya verildi. Ayrıca, ‘Cengiz Çekil Özel Ödülü’ Nesrin Arslan’a, ‘Merih Dönmez Özel Ödülü’ Esra Felek’e ve ‘Jüri Özel Ödülü’ Deniz Ünverenler’e takdim edildi.

Heykel sanatının özgün örneklerini bir araya getiren yarışmanın jüri üyeleri arasında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Arzu Atıl, öğretim üyeleri Prof. Sevgi Avcı, Doç. Gökçen Ergür, Celal Bayar Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Seval Alp ve EÇEV Temsilcisi Merih Dönmez yer aldı.

“YENİ BAKIŞ AÇILARI SAĞLIYOR”

Yarışma ile heykel sanatına yeni yaklaşımlar kazandırılmasına önem verdiklerini belirten DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Arzu Atıl, şunları söyledi:

“Bu gibi yarışmalar, sadece öğrencilerimizin yaratıcı potansiyellerini sergileme fırsatı değil; aynı zamanda heykel sanatına yeni bakış açıları kazandıran bir platform sunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, güzel sanatlar alanındaki yetkinliğimizle Türkiye genelinde ses getirecek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Yarışmaya destekleri için EÇEV’e teşekkür ediyor; birbirinden kıymetli eserlerinden dolayı öğrencilerimizi yürekten kutluyorum.”

SERGİ 31 ARALIK’A KADAR GEZİLEBİLECEK

Düzenlenen ödül töreniyle kapılarını açan sergi, 31 Aralık 2024 tarihine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye alanında ziyaret edilebilecek.Sergi açılışı ve ödül töreninin bir arada yapıldığı etkinliğe; DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, EÇEV Başkanı Sinem Muğla, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Sergi düzenleme kurulunda iseProf. Arzu Atıl, Prof. Sevgi Avcı, Doç. Gökçen Ergür, Dr. Öğr. Üyesi Neda İsmail Atar, Araş. Gör. Mert T. Demir, Araş. Gör. Levent Ayata ve Araş. Gör. Erdem Ümit Asmaz görev aldı.