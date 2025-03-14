Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) akademisyenleri, iç mekan hava kalitesini iyileştirmek için doğa temelli bir çözüm geliştiriyor. Mikroalgler ve bitkilerle çalışan biyoesaslı hava temizleme sistemi, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedeflerken, multidisipliner yapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında desteklenen "Fotosentetik Organizmaların Mahal Uygulamalarının Hava Kalitesine Etkisi Projesi" ile iç mekân hava kalitesini iyileştiren yenilikçi biyoesaslı bir teknolojiyi tanıttı.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol, gelişmeyle ilgili olarak, “Bu proje, mikroalgler ve bitkiler kullanarak geleneksel hava temizleme yöntemlerine alternatif, doğa temelli bir model geliştirmeyi amaçlıyor. Artan kentleşme ve değişen yaşam tarzı ile birlikte insanlar, zamanlarının büyük bir kısmını kapalı alanlarda geçiriyor. Bu durum, hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerini daha da kritik hale getiriyor” dedi.

BİYOLOJİK ESASLI TEMİZ HAVA TEKNOLOJİSİ

Prof. Dr. Ayol, bu sistemlerin geleneksel mekanik hava temizleyicilerle karşılaştırılacağını ve etkinliğinin deneysel çalışmalarla belirleneceğini ifade ederek, “Proje, mikroalgler ve bitkilerle çalışan biyoesaslı hava temizleme sistemlerinin iç mekân hava kalitesi üzerindeki etkisini incelemeyi hedefliyor. Bu yenilikçi yöntem, doğa temelli yaklaşımıyla hava kalitesini iyileştirme potansiyeline sahip. Bizler de bilimsel verilerle bu etkinliği ortaya koymayı amaçlıyoruz” ifadesinde bulundu.

EKONOMİK VE ÇEVRESEL KATKI

Projenin sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik kazançlar da sağlayabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Ayol, şunları ekledi: “Daha temiz hava, sağlık harcamalarını azaltabilir, enerji verimliliğini artırabilir ve iş verimliliğini yükseltebilir. Ayrıca, proje kapsamında geliştirilen mikroalgli hava temizleyicilerin ticarileşmesi de planlanıyor. Düşük enerji tüketimi ve çevre dostu yapısıyla bu teknoloji, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulmasına önemli bir katkı sağlayabilir. Projemize desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

TOPLUMSAL FARKINDALIK

Proje Yürütücüsü DEÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayça Tokuç ise proje ile çevresel sürdürülebilirlik konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Proje, akademik ve ticari ortakların bir araya gelmesini teşvik edecek ve şirketleri çevre dostu teknolojilere yatırım yapmaya yönlendirebilecek. Burada amaç, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bu proje ile bilimsel araştırmaların toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamak, herkes için sürdürülebilir çözümler sunmaya devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

MULTİDİSİPLİNER PROJE EKİBİ

Projeyi, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, Biyomühendislik ve Makina Mühendisliği alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan multidisipliner bir ekibin yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Tokuç, “Projede, öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Azize Ayol, Prof. Dr. Mehmet Akif Ezan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Doç. Dr. İrem Deniz Can gibi deneyimli akademisyenlerin yanı sıra, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Tuna Tuygun, Öğr. Gör. Tunahan Akış, Yonca Yaman, Hüseyin Emre Gürses, Yaşar Onur Demiral ve Seda Nur Apdik gibi genç araştırmacılarımız da aktif roller üstleniyor” dedi.