İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çiğli’de yurttaşlarla iftarda bir araya geldikten sonra, üniversite öğrencileri ile buluştu. Gençlere siyasete katılım çağrısı yapan Başkan Tugay, iki elini yumruk yaparak “Özgürlük olmadan, kalkınma olmuyor. Bu hareketimi unutmayın” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çiğli'deki iftarın ardından üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın da katıldığı Çiğli Belediyesi Özge Polat Kent Kitaplığı’ndaki buluşmada, gençler Tugay’a sorularını yöneltti. Başkan Tugay, meslek hayatına adım atmaya hazırlanan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Kent sorunlarına dair açıklamalarda bulunan Başkan Tugay iki elini havaya kaldırarak “Özgürlük olmadan, kalkınma olmuyor. Bu hareketimi unutmayın” dedi.

Tam bu sırada yaşanan elektrik kesintisi salonda esprilere neden oldu. Başkan Tugay, konuşmasını karanlıkta şu sözlerle tamamladı: “Bu elektrik kesintisi hiç unutulmayacak. Sizler de lütfen söylediklerimi unutmayın. En çok mücadelesini yapacağımız konulardan birisi özgürlük. Özgürlük olmadan, ekonomistler kalkınmanın olmayacağını söylüyor. Özgürlük şart. Özgürlük, adalet, eşitlik, hukuk, demokrasi… Bunlar yediğimiz içtiğimiz şeyler kadar ihtiyaç duyduğumuz kavramlar. Bu bilince sahip olmak zorundasınız. Kendinize de ülkeye de bizim çocuklarımıza da sahip çıkmanız gerekiyor. Yapabilirsiniz. Çok istemek ve biraz çalışmak lazım.”

“Yapılan ölçümlerde temizlik iyiye doğru gidiyor”

Üniversite öğrencilerinin Körfez temizliği için yürütülen çalışmalara ilişkin sorularına yanıt veren Başkan Tugay, “Körfez'e 33 dere ve Gediz Nehri boşalıyor. Limandan, tersaneden gelen kirlilik var. Bunların hangisi daha ağır sorun, ölçmek mümkün değil. Dereler çamur ve alüvyon getiriyor. Bunlar koyları, kıyıları, körfezi dolduruyor. İzmir'in de yüzyıllar boyunca böyle yaşadığı bir sorun var. Bu nedenle Körfez derinliğini kaybetmiş. Derinliği kaybolduğunda, oluşan herhangi bir kirlilik, temizlenemez hale geliyor. Körfez göle dönüşmüş durumda.

Akıntı oluşsun diye dip taraması yapıyoruz. Dipten çamur alıyoruz. Arıtma ile ilgili de çok daha dikkatli davranıyoruz ama belediyenin kontrolü dışında bir kirlenme var. Tüm bunlara rağmen yapılan ölçümlerde temizlik iyiye doğru gidiyor. Yaz aylarında koku sorunu olmasın diye yoğun çaba gösteriyoruz. İzmir ile gurur duyacaksınız” dedi.

Öğrencilere hayat tavsiyesi

Tıp fakültesinde okuyan bir öğrencinin “Doktor olarak tıp okuyanlara tavsiyeleriniz neler?” sorusu üzerine Tugay, “İnsanın birinci sınıfta hangi branşta çalışacağına dair karar vermesinde fayda var. Böylece kendisine bir yol çizebilir. Doktorluk derya deniz. Uzmanlaşmanız gerekiyor.

Ben birinci sınıfta okurken, Ege Üniversitesi’nin acil servisine gidip, sabaha kadar kalıyordum. Oralarda çok şey öğrendim. Üst sınıflardan biri bana ‘Doktorluk usta çırak işidir. Ustanın iyisi neredeyse gidip işi öğrenmek gerekiyor’ demişti. Her ne iş yaparsanız yapın, o işi iyi yapan birinden öğreneceksiniz. Öğrenmek için o işi iyi yapan birilerinin yanında olmak gerekiyor. Kendinize iyi hocalar bulmanız gerekiyor. Başarılı olmanın yolu o işlerde başarılı olmuş insanların yanlarına gidip, onlardan işi öğrenmekten geçiyor” sözleri ile yanıt verdi.

Gençlerin siyasete girmesini istedi

Gençlere siyasete katılım çağrısı da yapan Başkan Tugay, “Bu ülkede bir şeyler olup bitiyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmek, ona göre karar vermek gerekiyor. Türkiye’de klasik siyaset artık kimseye yetmiyor. Eskiden yapılan sağcı solcu tanımları, bugünün siyasetini karşılamıyor. Olaylara çok daha farklı gözle bakmalıyız. Yaşamın kalitesi, geleceğimizle ilgili bir güvence, eşitlik, adalet, hakkımızın teminat altında olması gibi konular çok önemli. Sağcının da solcunun da adalete ihtiyacı var. Sizi koruyan devlete ihtiyacınız var. Dünya eski dünya değil. Siyasette genç insanlara ihtiyaç var. Yenilikçi, devrimci, modern, bilimsel bakış açısı ile bakan insanlar lazım. Siyaset ile ilgilenseniz iyi olur” tavsiyesinde bulundu.