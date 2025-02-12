İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşması sosyal medyada "Kral çıplak" etiketiyle yayımlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planladığını iddia etti.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kredi kartı borcu nedeniyle takibe alınanların sayısının geçen yıla oranla iki kat arttığına dikkat çeken Dervişoğlu, “Bu gelmekte olan bir afettir. Tıpkı deprem gibi, bağıra bağıra gelmektedir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, “Her zaman kasanın kazandığı, turpları bilmem ama heybenin kasa olduğunu gayet iyi biliyorum" diyerek hükümete göndermelerini sürdürdü.

"Kasanın büyüğünün nerede olduğunu da çok iyi bilmekteyiz" diyen Dervişoğluı, kumarhane ekonomisine mahkum olmayacaklarını belirtti.

Bugün vatandaşın haklı erken seçim arzusunu dillendirdiğini belirten Dervişoğlu, muhalefete de seslendi.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planladığını iddia ederek, "Çekindiği bir şey yoktur. Kural, anayasa, kanun tanımamaktadır. Milletten utanmamakta, Allah’tan da korkmamaktadır. İktidarsız bir an bile nefes alamayacak kaybedecek çok şeyi olan bir dikta rejimi karşısında, geçmişte yaptığınız gibi, bunlar “atı alıp Üsküdar’ı geçerken” Arkasından sessizce el sallamaya hazırlananlara sesleniyorum: Umut, safdilce ayakta tutulamaz. Böyle devam ederse ve muhalefet aklını başına almaz ise, önümüzdeki seçim süreci, demokratik bir ülkenin, olağan şartları içerisinde milli iradenin tecelli ettiği bir şekilde olmayacaktır” diye konuştu.

Sisteme karşı mücadele ettiklerini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsaat Dervişoğlu, ısrarla dile getirdikleri konuyu bir kez daha vurgulayarak, "İYİ Parti’nin en temel siyasi projesi iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiştir. Bunun ne olduğunu, yol haritasını, nasıl yapılacağı da bellidir” diyerek, "Bu düzen düzelene kadar kahrolsun istibdat, yaşasın, adalet ve hürriyet diyerek haykırmaya devam edeceğiz" dedi.