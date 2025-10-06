Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Eczacıbaşı II Kadın Voleybol Takımı’nı set vermeden mağlup etti.DENİZLİ (İGFA)- İstanbul Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen kırmızı-beyazlı ekip, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak sezona mükemmel bir başlangıç yaptı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR VOLEYBOL TAKIMI İSTANBUL’DA FIRTINA ESTİRDİ

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, maç boyunca sergilediği mücadele gücü, takım disiplini ve etkili oyunuyla dikkat çekti. Lige 3 puanla başlayan temsilcimiz, aldığı bu sonuçla şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarken, Denizlili sporseverleri gururlandırdı.

DENİZLİ’DE İLK RAKİP FENERBAHÇE

Kırmızı-beyazlı ekip, Kadınlar 1. Ligi’nin ikinci haftasında sahasında taraftarıyla buluşacak. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, elde ettiği bu önemli galibiyetin ardından iç sahada da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

11 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arena Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada Denizli Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe II Kadın Voleybol Takımı’nı konuk edecek. Ücretsiz izlenebilecek müsabakaya tüm sporseverlerin davetli olduğu kaydedildi. Rakip Fenerbahçe II, ilk haftada kendi evinde Çanakkale Belediyespor’a 3-2 mağlup olmuştu.