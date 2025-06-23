Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Bilim Merkezi, 4-11 yaş arası çocuklara yönelik Yaz Bilim Kampları ile eğlence ve öğrenmeyi bir araya getirecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Bilim Merkezi, 1 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında dört dönem olarak düzenleyeceği Yaz Bilim Kampları ile çocuklara unutulmaz bir tatil sunmaya hazırlanıyor. 4-6 yaş ve 7-12 yaş arası iki farklı grupta planlanan kamplar, çocukların bilimle iç içe bir yaz geçirmesini amaçlıyor. Kamplar kapsamında robotik kodlama, temel bilimler, matematik, uzay ve havacılık ile tasarım gibi birçok alanda atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu atölyelerde hem eğlenecek hem de bilimin temel kavramlarını keşfedecek.

KONTENJANLAR SINIRLI, KAYITLAR ONLİNE

Sınırlı kontenjanla açılacak olan kamplar için veliler ebilet.denizli.bel.tr/DefaultBilimMerkezi.aspx adresi üzerinden detaylı bilgilere ulaşarak kamp kayıtlarını tamamlayabilecek. Bilimi eğlenceli hale getiren Denizli Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampları, çocukların yaz tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri için önemli bir fırsat sunacak.

PROGRAM VE SAATLER

7-12 yaş grubu için hazırlanan programlar;

1. Dönem: 1-11 Temmuz

2. Dönem: 14-25 Temmuz

3. Dönem: 4-15 Ağustos

4. Dönem: 18-29 Ağustos tarihleri arasında 14.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Minikler için düzenlenen 4-6 yaş grubu kampı ise;

1. Dönem: 7-14 Temmuz

2. Dönem: 21-25 Temmuz

3. Dönem: 11-15 Ağustos

4. Dönem: 25-29 Ağustos tarihleri arasında 14.30-15.30 saatlerinde yapılacak.