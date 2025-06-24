Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun çalışan anneler ve ekonomik durumu iyi olmayan aileler için hayata geçirdiği “Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri” projesi büyüyor.DENİZLİ (İGFA) - 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde Kayıhan ve Karahasanlı Mahallelerinde iki yeni merkez daha açılacak. Ayrıca Pelitlibağ Mahallesi’ndeki mevcut tesis genişletilerek sınıf sayısı 2’den 6’ya çıkarılacak.

GÜNEŞLİ GÜNLER ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ BÜYÜYOR

İlk etapta Karşıyaka, Aktepe, Selçukbey ve Pelitlibağ Mahallelerinde hizmete başlayan Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği modern ve donanımlı ortamlar sunuyor. Özellikle çalışan annelerin iş hayatına katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan proje, kısa sürede büyük ilgi gördü.

İKİ MAHALLEDE DAHA AÇILACAK

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde iki mahallede daha çocuk gelişim merkezleri açacak. Kayıhan ve Karahasanlı mahallelerinde hayata geçecek projelerle toplam çocuk gelişim merkezi sayısı 6 olacak. Yüzlerce çocuğun oyun, eğitim ve arkadaşlık dolu bir gün geçireceği merkezlerde, aileler de gönül rahatlığıyla işlerine, günlük yaşamlarına devam edebilecek.

“ACABA ÇOCUĞUM GÜVENDE Mİ?” ENDİŞESİ YOK

Pelitlibağ Mahallesi’nde bulunan mevcut Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi ise yapılan büyük bir tadilat ve dönüşümle büyüyor. Artan talep üzerine sınıf sayısı 2’den 6’ya çıkarılan tesiste daha fazla çocuğa okul öncesi eğitim imkanı tam zamanlı şekilde sağlanacak. Bu merkezler sayesinde çalışan anneler sabah işe giderken “Acaba çocuğum güvende mi?” endişesi taşımayacak. Çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde oyunlar oynayacak, arkadaş edinecek, öğrenecek, gelişecek. Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen ancak çocuğunu bırakacak güvenilir bir yer bulamayan pek çok anne için bu merkezler yeni bir kapı, yeni bir umut olacak.

GÜNEŞLİ GÜNLER BÜYÜYOR

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kadınların iş hayatına katılımını desteklemek, çocuklarımızın okul öncesi dönemde nitelikli eğitim almasını sağlamak önceliklerimiz arasında. Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri’ni kentin dört bir yanında yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.