Orman Genel Müdürlüğü, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yangını tamamen söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde dün orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, Orman Genel Müdürlüğü’nün yoğun çabalarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Müdürlüktan yapılan açıklamada yangına 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ve 307 personelle havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

Denizli Valiliği ise, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarının tüm ilgili kurumların koordinasyonuyla sürdürüldüğünü ve yangının yerleşim yerlerine uzak bir bölgede olduğunu ifade ederken, vatandaşların traktörlerle su takviyesi yaparak ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gıda ve su dağıtımıyla mücadele ekiplerine destek verdiğini kaydetti.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1959498290401087848

Orman Genel Müdürlüğü, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Vatandaşlardan, yangınla ilgili yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri istendi.