Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı önlem amaçlı yeni bir uygulama başlattı. Kent genelinde ormanlık alanlara yakın yol kenarlarına, belli aralıklarla içinde su bulunan bidonlar yerleştirildi.DENİZLİ (İGFA) - Bidonların üzerinde "Yangınla İlk Müdahale Suyu", "İçinde su var, bu su içilmez" ve "112 Acil Çağrı" uyarıları bulunuyor. Amaç, özellikle yol kenarında başlayan küçük çaplı yangınlara vatandaşların ilk müdahaleyi yapabilmesini sağlamak.

“Yangını büyümeden söndürmek önemli”

Denizli Büyükşehir İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, yangın sezonunda hızla büyüyebilen kırsal ve orman yangınlarında erken müdahalenin hayati önem taşıdığı ve bu uygulamayla vatandaşların bilinçli bir şekilde yangına ilk müdahale imkânına kavuşacağı ifade edildi. Büyükşehir İtfaiyesi ayrıca, yangın ihbarlarının geciktirilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Köy kahvelerinde bilgilendirme yapılıyor

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde İtfaiye ekipleri, kırsal mahallelerde yangınla mücadeleye yönelik farkındalığı artırmak amacıyla köy kahveleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Ekipler, yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatan broşür ve ilanlar dağıtarak halkı bilinçlendiriyor.