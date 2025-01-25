Denizli Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin sosyalleşip kaliteli zaman geçirebileceği kentin ilk emekli evini düzenlenen törenle hizmete açtı. Coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Çavuşoğlu, kent lokantasının yeni şubesinden kadınlara özel kıraathaneye, kent market şubelerinden seyyar market ve kiosk büfe uygulamalarına dek uzanan pek çok sosyal projenin kısa sürede kente kazandırılacağını müjdeledi.DENİZLİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi, emekli yurttaşların sosyalleşip ücretsiz çay içebileceği ve kaliteli zaman geçirebileceği kentin ilk Emekli Evim’i düzenlenen muhteşem bir törenle açtı. Altıntop Mahallesi’nde düzenlenen törene, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, BELTAŞ Genel Müdürü İbrahim Doğan, davetliler, emekliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri ilk günden bu yana herkesin mutlu olacağı, her kesimin yüzünün güldüğü bir şehir hayali için çalıştıklarını söyledi. Gençlerden çocuklara, üreticilerden emeklilere, kadınlardan öğrencilere her kesime bu şehrin kaynakları ile dokunmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Çavuşoğlu, konuşmasında pek çok yeni müjdeyi hemşehrileri ile paylaştı.

Başkan Çavuşoğlu, “Önümüzdeki dönemde bu çaba ve çalışmalarımızın artarak devam edeceğini bilinmesini istiyorum. En kısa sürede beşinci kent lokantasını Bayramyeri’nde hizmete açacağız. Bu şehrin kadınlarının kendilerini mutlu hissedecekleri ilk kadınlar kıraathanemizi yakın zamanda açacağız. Bu şehrin insanlarının yaşadıkları zorlukların farkındayız. Özellikle yeni oluşturulan asgari ücretle birlikte maalesef 2025 yılında da zor durumda olan insanlarımızla, halkımızla dayanışma şiarımızı yükselteceğimizden dolayı 2025 yılını büyük projelere ayıramayacağımızı da üzülerek buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü bizler bu şehrin kaynaklarını, insanca yaşanacak ve sosyal hayatıyla mutlu olanların yaşayacağı bir şehir için harcayacağız. Yaşadığınız zorlukların ve güçlüklerin her zamankinden daha fazla farkındayız. Bu anlamda da ilk başta 15 Mayıs Mahallesi’nde açacağımız kent marketimizi Denizli genelinde yaygınlaştırarak halkımızın daha ucuz gıdaya ulaşmasını sağlayacağız. Market açamadığımız yerlerde 20'şer metrekarelik kent büfeleriyle birlikte hizmetimizi arttıracağız. Hizmetimizi ulaştıramadığımız yerler için de Gezici Kent Marketlerinin çalışmalarına başladık” dedi.

Bu tesiste çay ücretsiz

Emekli yurttaşlar için çok daha fazlasını yapmak için gayret edeceklerini dile getiren Başkan Çavuşoğlu, “Hayatlarını bu şehre, bu ülkeye, bizler gibi insan yetiştirmek için harcayan büyüklerimize bu bina yeterli değildir. Keşke imkanlarımız olsaydı da daha güzellerini sunabilseydik. Onların bizim üzerimizdeki hakkından şu kadarcık demeden alabilmelerini sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu güzel binanın emeklilerimize bir nebze olsun mutluluk getireceğine inanıyoruz. Buradan bütün emeklilerimize sesleniyoruz. Burada çay parayla değil, sadece bardak parayla. Eğer bardağınızla gelirseniz hiç ücret ödemeyeceksiniz. Bu hizmetimizle birlikte emeklilerimizin bir nebze olsun yanında olmak istiyoruz” diye konuştu.

“Bu yolculuğumuzu daha da güzelleştireceğiz, daha da büyüteceğiz”

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kim üretecekse yanında olacağız. Hayvancılıkla uğraşanın yanındayız. 65 yaşını geçip evinde tamiratını yapamayan Ayşe teyzenin, Hasan amcanın evine gidip tamiratını ve bakımını yapacağız. Hem sağlık ihtiyaçlarını göreceğiz, hem de beslenmesinde yanı başında olacağız. Bu yolculuğumuzu daha da güzelleştireceğiz, daha da büyüteceğiz. Bizi kim silkelemek isterse istesin, biz dimdik durarak, çalmadan çaldırmadan bu halkımızın yanında olacağımızı da birilerinin bilmesini isterim. Onlar bizlerin başında yargı sopasını ne kadar sallamak isterlerse istesinler. Alnımız ak, vicdanımız rahat. Haramla işimiz olmaz. Haram lokma boğazımızdan geçmez.” Hitabı esnasında sık sık konuşması tezahüratlarla kesilen Başkan Çavuşoğlu, tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür

Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ise, halktan alınan gücü, halkın yararına kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür etti. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum da, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar karşısında Başkan Çavuşoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarının gecesini gündüzüne katarak çalışıp tüm kesimlere olduğu gibi emekli yurttaşların da yanında olduğunu belirterek teşekkür etti. İlçe belediye başkanları da törende söz konusu tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek Başkan Çavuşoğlu ve ekibine teşekkür etti. Konuşmanın ardından Emekli Evim’in açılış kurdelesi dualarla kesildi. Daha sonra Emekli Evim de emekli yurttaşlar ile bir araya gelen Başkan Çavuşoğlu, vatandaşlara çay ikram etti.