Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için belediye otobüslerini ücretsiz hizmete sunacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizlililer, 6 Haziran 2025 Cuma gününden başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar 4 gün boyunca Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Vatandaşların bayram süresince eş, dost ve akraba ziyaretlerini daha kolay yapabilmeleri amacıyla alınan kararla ücretsiz ulaşım uygulaması belediye otobüslerinde geçerli olacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşların bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşamaları için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, “Hemşehrilerimizin bayramda sevdiklerine kolayca ulaşabilmeleri için ulaşımda ücretsiz uygulamamız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum” dedi.