Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, All Magazin’e verdiği röportajda yaz hitinin dünya listelerindeki başarısını, anne-çocuk ilişkisini ve yeni albüm müjdesini paylaştıİSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin güçlü sesi Demet Akalın, All Magazin dergisine verdiği röportajda kariyeri, aile hayatı ve müzik dünyasındaki yenilikler hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Yazın gelişini simgeleyen şarkıları ve organik sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Akalın, içinde bulunduğu dönemi “mutluluk sarhoşluğu” olarak tanımladı.

YAZ HİTİYLE DÜNYA LİSTELERİNDE

Akalın, son şarkısının Türkiye ve dünya listelerinde üst sıralarda yer aldığını belirterek, “Güzel bir iş birliğiyle şarkımız yaza damga vurdu. Hala rekor kırmaya devam ediyor. Mutluluk sarhoşuyuz” dedi.

Şarkı seçiminde matematiğe değil, yaşanmışlıklara önem verdiğini vurgulayan sanatçı, “Şarkılarım hayatımla doğru orantılı, sipariş şarkıları sevmiyorum” diye konuştu.

ANNE VE KARİYER DENGESİ

Kızı Hira’nın hayatındaki önceliğine değinen Akalın, müzik kariyerinin ona sağladığı imkanlarla Hira’nın sosyal çevresini zenginleştirdiğini söyledi:

“Başka bir meslekte olsaydım, Hira’nın ‘Sefo, Aleyna Tilki kahve içmeye gelsin’ lüksü olmazdı" diyen Akalın, Hira’nın kendisine empati ve sabır öğrettiğini ekledi.

Sosyal medyada sıfır strateji ile hareket ettiğini belirten Demet Akalın, “Tüm samimiyetimi yansıtıyorum, her şey organik gelişiyor” dedi.

Eleştirilere karşı sadece kemik fanlarının yorumlarını dikkate aldığını, iğneleyici yorumlara ise ilgisiz olduğunu ifade etti.

Modern sahnelerdeki iddialı koreografiler ve yapay zeka destekli performanslara mesafeli olduğunu söyleyen Akalın, “İzlememeyi tercih ediyorum” dedi. Eurovision’a katılma ihtimaline ise “Türkçe bir şarkıyla neden olmasın?” diyerek kapıyı kapatmadı:

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Kısalan şarkı sürelerinden rahatsız olduğunu belirten Akalın, albüm yapmanın zorlaştığı bir dönemde müjde verdi: “Kışa yeni bir albüm geliyor. Albüm yapan son sanatçılardanım.”Akalın, dostluklarının az ama uzun soluklu olduğunu, sahne ve aile hayatındaki dengeyi samimiyetle sürdürdüğünü vurguladı.

All Magazin dergisindeki Demet Akalın röportajından kısa kısa sorular...

Gece insanı mı yoksa gündüz insanı mısın? Gündüz

⁠Avrupa yakası mı Anadolu yakası mı? Anadolu

Paris mi Amsterdam mı? Paris

Renkli stil mi, siyah beyaz kıyafetler mi? Renkli stil

Yaz mı Kış mı? Yaz

⁠İddia mı sadelik mi? İddia

Spor mu klasik mi? Spor

Şehir mi doğa mı? Şehir