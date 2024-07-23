Bu yıl hem tasarruf tedbirleri hem de İsrail tarafından Gazze’de gerçekleştirilen insanlık dışı katliam ile İslam coğrafyasında hakim olan zulüm nedeniyle kültürel ağırlıklı programlara yer verilen şölenler Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Törende açılış konuşmasını yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Bayburt Dede Korkut 28. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri programına teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu sene Dede Korkut programlarını biraz kısıtladık. Hem devletimizin tasarruf tedbirleri kararını alması hem de dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimize yapılan baskı, işkence ve zulüm bizi bu karara sevk etti.

Gazze’de, Doğu Türkistan’da yaşananlar bunun bariz örneği. Oralarda Müslüman kardeşlerimiz şehit ediliyorken bizim burada eğlence bazlı programlar düzenlememiz doğru olmazdı” ifadelerini kullandı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise, şölenlerin hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Mete Memiş olmak üzere belediye çalışanlarına diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personellerine, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ederek, 28 yıldır büyük bir emek ve hizmetle, ulusal ve uluslararası bir hüviyet kazanan Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri’nin sadece Bayburt’un kültür ve sanat hayatına katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sıla ile gurbet arasında bir köprü kurmakta olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından etkinlikler kapsamında ilk olarak Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halkoyunları ekibi sahne aldı.

Bayburt barlarının en güzel örneklerini sergileyen Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu Halk Oyunları ekibi büyük beğeni topladı.

Halk oyunları ekibine günün anısına plaketlerini ise Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş takdim etti. Halk oyunları gösterilerinin ardından sahne sırası Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’na geldi.

Mehteran Takımı seslendirdiği coşku dolu marşlarla alanda bulunanlara güzel bir gün yaşattı. Performanslarıyla büyük alkış alan mehteran takımına plaketlerini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan takdim etti.

Mehteran gösterisi sonrası sona eren programa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Alparslan Ceylan, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.