İlki 2016 yılında düzenlenen ve 2022 yılındaki tematik dönüşümle bugünkü geleneksel halini alan Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri, bu yıl yedinci kez sahiplerini buldu. Türkiye’den birçok üniversitenin rektörleri başta olmak üzere çok sayıda saygın konuğun katıldığı törende, Bilim kategorisi ödülü, Prof. Dr. Kazim Şahin’e; Kültür kategorisi ödülü, Recai Purutoğlu’na; Sanat kategorisi ödülü, Mehmet Tahir İkiler’e ve Spor kategorisi ödülü, Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu’na takdim edildi.



Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreni, Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödüllerinin tarihi ve daha önce bu ödüllerin takdim edildiği şahsiyetlerin tanıtımıyla başladı. Ödüllerin amacı ve kapsamının da anlatıldığı sunumun ardından töreni başlatmak ve katılımcıları selamlamak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, ödül alan davetlilere tek tek teşekkür ederek Dede Korkut’un manevi şahsiyetine atıflar yapan bir konuşma gerçekleştirdi. Dede Korkut’un Türk Dünyasına miras bıraktığı edebî hazinenin aynı zamanda bir bilim, kültür, sanat ve spor külliyatı olduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen, bu külliyatın gelişimine adanmış kolektif bir emek olan Üniversitemizin, ‘çağın ötesini’ hedeflediğini sözlerine ekledi. ‘Çağın ötesi’ kavramıyla yalnızca geleceği değil, kadim geçmişi de kastettiklerini dile getiren Rektör Türkmen, tüm katılımcıları selamlayarak konuşmasını sonlandırdı.





Açılış konuşmasının ardından geçilen ödül takdiminde, yılın ödül kazanan isimlerini ve ödülün verilme gerekçelerini içeren video özgeçmişler gösterildi. Bu kapsamda; Bilim ödülü, “çağımızın en önemli sürdürülebilir kalkınma sorunları arasında yer alan beslenme ve beslenme kaynaklı hastalıklar alanındaki çığır açıcı bilimsel çalışmaları/projeleri ve ülkemizde bilim farkındalığının gelişmesine yönelik kurumsal katkıları hasebiyle” Prof. Dr. Kazim Şahin’e; Kültür ödülü, “çiniler diyarı olan Bayburt’ta asırlardır sürdürülen ahilik geleneğini örnek kişiliğinde yaşatması ve bir ahi ocağı olan Puruthana’nın kültür mirasını yeni nesillere aktaran emekleri hasebiyle” Recai Purutoğlu’na; Sanat ödülü, “Anadolu’daki kadim Türk geleneğinin en önemli kültür-sanat mirasları arasında yer alan Meddahlığı, çağdaş yorumlarla yaşatan sanat yaklaşımı ve kültürel değerlerimizi yeni nesillere aktaran temsil performansları hasebiyle” Mehmet Tahir İkiler’e ve Spor Ödülü, “güreş disiplininin dünyaya bir Türk geleneksel sporu olarak tanıtılmasında sarf ettiği profesyonel emekler ve ülkemiz güreş sporunun birikimlerini temsil ettiği Dünya Güreş Birliğindeki üstün başarıları hasebiyle” Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu’na takdim edildi.





Ödül töreni sonunda ödül alanlar ile davetli protokol temsilcileri, günün hatırası için toplu fotoğraf çektirdiler. Tören sonrasında verilen protokol arasının ardından, Prof. Dr. Kazim Şahin’in konuşmacı olduğu “Bilimde Başarının Sırları” başlıklı söyleşiye geçildi.



Törene, Vali Vekili olarak Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Rektör Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Bayburt Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bayburt Jandarma Komutanı Topçu Albay Dr. Talha Övet, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.