Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki hastanelerin bahçesinde kurulan İkram Çeşmeleri ile hastalara, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına limonata ikram ediyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentin 3 farklı noktasına kurduğu ve ücretsiz çorba dağıttığı İkram Çeşmesinde yaz ayları nedeniyle limonata ikramı başlattı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Poliklinikleri önünde kurulan İkram Çeşmesi ile 2 ay boyunca hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına limonata ikram edilecek.

Yoğun ilgi gören İkram Çeşmelerinden yaz boyunca 11.00 ile 13.00 saatleri arasında limonata ikramı yapılacak.

12 bin litre limonata ikram edilecek

Günlük ortalama 200 litre limonata olmak üzere dönem boyunca toplamda yaklaşık 12 bin litre limonata ikram edilmesi hedefleniyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaz aylarının bitmesi ile İkram Çeşmelerinden yurttaşlara ve sağlık çalışanlarına yeniden çorba dağıtımı yapacak.