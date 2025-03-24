Darıca Kalespor U11’ler İstanbul genelinde düzenlenen ve 28 güçlü takımın mücadele ettiği büyük turnuvanın şampiyonu oldu. Final karşılaşmasını Hüseyin Göçek yönetti.

Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - İstanbul genelinde düzenlenen ve 28 güçlü takımın mücadele ettiği büyük futbol şöleninde final karşılaşmasını hakemliği yeni bırakan Hüseyin Göçek yönetti. Final maçında Çayırova Bulutspor’u Eymen Alp Bayrak’ın attığı golle 1-0 mağlup eden Darıca Kalespor şampiyon oldu.

Grup aşamasında rakiplerini farklı galibiyetlerle geçen Kalespor’un yıldızları çeyrek finalde İstanbul Kartalları’nı 4-0, yarı finalde Dragos’u 4-1 ve nefes kesen finalde ÇayırovaBulutspor’u 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

sporcularımız emeklerinin ve inançlarının karşılığını aldı diyen Darıca Kalespor Kulüp Başkanı Güven Çağlayan;“Bu büyük başarıda emeği geçen tüm oyuncularımızı, Batuhan Akyıldız hocamızı ve desteklerini esirgemeyen ailelerimizi yürekten kutluyorum.Gelecek bu çocuklarla geliyor” dedi.