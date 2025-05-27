Kocaeli'de İzmit Belediyesi, kent genelinde eskiyen çöp konteynerlerini yenileyerek hem çevre temizliğini artırıyor hem de daha yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İlk olarak Salim Dervişoğlu Caddesi’nde başlayan konteyner yenileme çalışmaları, planlı bir şekilde şehrin farklı noktalarında devam ediyor.

Son olarak Boğazova Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, eski konteynerler yerlerinden alındı, yerine modern ve dayanıklı yeni konteynerler yerleştirildi. Ekipler ayrıca konteyner alanlarını detaylı bir şekilde temizleyerek, çevresel hijyenin artırılmasına da katkı sundu.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Vildan Bacıoğlu Taşkan, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün programı doğrultusunda konteynerleri yenilemeye devam ediyoruz. Biz, daha temiz ve yaşanabilir bir İzmit için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da temizlik konusunda daha duyarlı davranmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.