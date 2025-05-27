Bursa'da Nilüfer Belediyesi Çalı ve Çocuk Akademisi katılımcısı kadınlar, dönem boyunca öğrendikleri el becerilerini düzenlenen sergide paylaştı.BURSA (İGFA) - Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde verilen eğitimlere katılan kadınlar, dokuz aylık eğitimlerini el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyle taçlandırdı.

Nilüfer Belediyesi Çalı Ek Hizmet Binası’ndaki serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaattin Sarı da katıldı.

Nilüfer Halk Eğitim Merkezi ve Çalı Kadın Derneği iş birliğinde geçen yılın ekim ayında başlayan eğitimler kapsamında kadınlar; kadın ve çocuk giyim, el örgüsü, çanta yapımı ile iğne oyası kurslarına katıldı. Yaklaşık dokuz aylık eğitimin sonunda kadınların el emeği, göz nuru ile ürettiği ürünler düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, kadınların el emekleriyle üretim yapmalarının önemine vurgu yaptı. Karagöz, “Kadın ve Çocuk Akademilerimizde verilen eğitimlere yakın mahallelerden de çok sayıda kadın katılım gösteriyor. Bu durum bizleri de memnun ediyor” dedi. Karagöz, kadınları başarıları dolayısıyla kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından Nuray Özdemir ve Emre Karagöz, sergiyi gezerek katılımcılarla sohbet etti ve ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.