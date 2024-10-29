SEKA Kağıt Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sanatsal bir etkinlikle kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında SEKA Kağıt Müzesinde düzenlenen "29 Ekim 29 Tuval 29 Eser" etkinliğinde katılımcılar, fabrika dönemine ait bir fotoğrafı Türk Bayrağı renkleriyle süsledi. Etkinliğe Kocaeli genelindeki okullardan 29 öğrenci katıldı.

Etkinlikte yer alan 29 tuval, her biri farklı bir öğrenci tarafından boyandı. Tuvaller, sonrasında bir araya getirilerek tek bir tablo haline getirildi.

Bu anlamlı etkinlik, 29 Ekim’in ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere Cumhuriyet bilincini aşılamak açısından büyük bir öneme sahipti. SEKA Kağıt Müzesi, ilerleyen günlerde de benzer etkinliklerle sanatı ve kültürü bir araya getirmeye devam edecek.