Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müjdeler verdi.

Erdoğan, son dönemde gündemde olan trafik ceza affı konusuna değindi.

Trafik ceza affı geliyor

Cumhurbaşkanı bu konuda çalıştıklarını 10 bine yakın ehliyetin iade edileceğini belirtti.

Erdoğan şöyle konuştu:

10 bin ehliyet iade edilecek

"Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.

Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi.

Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum."