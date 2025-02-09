Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Asya’ya gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin detaylar belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaki davetlere icabetle 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacağını kaydetti.

Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımların belirleneceğini kaydeden Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdî zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır.”ifadeleri yer aldı.