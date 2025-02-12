Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto tarafından Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Asya turunda ikinci durağı Endenozya oldu.

Dün akşam geldiği ülkede Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan için karşılama töreni yapıldı.

Endonezya'da Resmî Karşılama Töreni https://t.co/uYHRBw8isb— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 12, 2025

Karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterini imzaladı.

Erdoğan, daha sonra Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, bugün ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmî yemeğe ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na da iştirak edecek