MHP MYK Üyesi İdris Aydın,Bayburt Belediye Başkan adayları toplantısında yaptığı konuşmada" Cumhur milletin kendisi, ittifak ise milletimizin iradesidir dedi."

MHP MYK Üyesi İdris Aydın

Saygıdeğer Hemşerilerim

Çok Kıymetli Ülküdaşlarım ve Dava Arkadaşlarım Aday Tanıtım Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz…

Kutlu davamızın şanlı bayrağının taşıyıcısı olma onurunu, şerefli bir davanın bekçileri ve 55 yıllık Türk Tarihi’nin koca çınarının bir yaprağı olma gururunu bizlere layık gören Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Sayın Dr.Devlet Bahçeli Beyefendi’ye en derin saygı ve selamlarımı sunuyorum. Rahmetli Başbuğ’umuzun ilmek ilmek dokuduğu Milliyetçi Hareketin içinde bir nefer olmak bizler için bir şereftir… Geçmişten günümüze, samimiyetle partimize hizmet etmiş tüm Ülküdaşlarımıza ve gönüldaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öteden bu yana olduğu gibi bizler için; Şehitlerimizin emaneti, kutlu dergâhımız Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında bulunmak, tanımı ne olursa olsun görev almak, onurdur, gururdur. Bu onur ve gurur ile bugünden sonra atacağımız her adım, gerçekleştireceğimiz her hizmet Bayburt’un daha da gelişmesi ve Doğu Karadeniz’in parlayan yıldızı olması için olacaktır… Cumhur İttifakı çatısı altında; Bayburt’un daha fazla yatırım alması, istihdam imkânlarının artırılması, esnaf ve sanatkârlarımızın bereketli işlerinin olması, Bayburt’lu emekli ve çalışanlarımızın yüzlerinin gülmesi adına 7 gün 24 saat esasıyla görev yapacağız… Paylaşımcı ve sorumlu siyaset anlayışımız gereği bu görevimizi; İl, İlçe ve Belde Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız başta olmak üzere, tüm yönetim ve üyelerimiz ile birlikte kenetlenmiş bir şekilde önümüzdeki dönemin yol haritasını çıkararak, çalışma ve projelerimizi hayata geçirerek yerine getireceğiz… Gerek değerli Belediye Başkanlarımız, gerekse saygıdeğer yöneticilerimiz, Bayburt için bugünden itibaren çok daha fazla ter dökecek, özverili çalışmalarını daha da artıracaklardır…

Siyasette tutarlı, dürüst, sorumlu ve millî anlayışımızdan taviz vermeden yolumuza devam ederken, demokratik olgunluk, ahlâk ve sabırla meseleleri karşılamayı sürdüreceğiz. ‘Birlikte rahmet’, ‘ayrılıkta azap’ olduğu inancıyla yürüyerek, nifak tohumu ekmeyi düşünenlere bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da en sert yüzümüzü göstereceğiz. Bu yüzden Milletin iradesine göz dikenlere karşı, Cumhur İttifakı’nın milli duruşu ve güçlü geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz…

Biliyoruz ki; Cumhur milletin kendisi, ittifak ise milletimizin iradesidir. Cumhur ittifakının kazananı Türkiye, dolayısıyla Bayburt, kârlı çıkanı Türk milleti olacaktır…

Bizler inanıyoruz ki; Cenab-ı Mevla'nın nasip ettiği her imkân ve takdir ettiği her makâm aslında bir imtihandır. Rabbim bizlere bunun bilincinde olarak camiamıza hizmet etmeyi, girmiş olduğumuz imtihanlardan alnımızın akıyla çıkmayı nasip etsin…

Milliyetçi Hareket Partisi, şahsi ikbal kaygısıyla değil, millî istikbal ve istiklal endişesiyle bir araya gelen milyonların partisidir. Bu nedenle, şahsını davamızın önüne çıkaranlarla değil, davasını öne çıkaranlarla, sonuna kadar yürüyeceğiz…

Bir olacağız, diri olacağız,

Fitneye fırsat vermeyeceğiz,

El ele, omuz omuza, sımsıkı kenetleneceğiz.

Bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalışacağız.

Dün, bugün ve yarın nasibimizce yuvamızdayız Evelallah. Rabbim, kutlu ocağımızda hayırlı çalışmalar yapmayı cümlemize nasip etsin İnşallah. Bismillah deyip, teslim aldığımız bayrağı, yere düşürmeden, kirletmeden ve lekeletmeden götürebildiğimiz yere kadar Allah’ın izniyle götüreceğiz…

Vatan ve millet yolundaki çalışmalarımızda siz değerli dava arkadaşlarımızın desteği çok önemlidir. El ele, gönül gönüle vererek çıktığımız bu yolda üstün başarılar elde edeceğimizden hiçbirimizin kuşkusu olmamalıdır. Bu bakımdan davamıza gönül veren, hizmeti geçen, kalbi burada olan, kırıklık yaşayan her kim varsa, kapılarımız onlara sonuna kadar açık olacaktır. Bizlerle yol yürümeleri bize şeref verecektir…

Bu konuda niyetimiz halistir ve inşallah akıbetimiz de hayır olacaktır. Bu vesileyle, Milliyetçi Ülkücü Hareketin her bir ferdini, kendini Ülkücü olarak tanımlayan her bir hemşehrimizi bu kutlu yolda bizlerle birlikte yürüyerek bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya davet ediyorum…

Üç Hilal bayrağını daha yukarılara çıkarmak için göstereceğimiz çalışmalarda tüm Bayburt’un duasına talibiz. Hep birlikte Bayburt’u çok daha ileriye taşıyacağız. Cenab-ı Allah’ın izniyle başaracağız. Milliyetçi Ülkücü Hareketin gür sesini 31 Mart 2019 seçimlerinde Dede Korkut diyarı Bayburt’umuzdan nasıl haykırdıysak, 31 Mart 2024 seçimlerinde de yine Bayburt Kalesinden haykıracağız…ve son olarak diyorum ki

Milliyetçi Hareket Partisi'nin duvarından tuğla çalarak Ülkücülük yapılmaz.!

Milliyetçi Hareket Partisi’ne, davamızda görev alan her bir ferdimize itibar suikastı yapmaya çalışan, çamur atan soysuzlar şunu iyi bilsinler. İsmi, cismi, soyadı ne olursa olsun bu tür girişimlere kalkışanlara müsaade etmeyecek misliyle de karşılık vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın…

Bizler bu inanç ve şuurla, başbuğumuzun bize emaneti olan Milliyetçi Hareketi en iyi şekilde muhafaza ederek, Türk Dünyası’nın Bilge Lideri Devlet Bahçeli’nin emrinde gelecek nesillere aktaracağız. Son nefesimize kadar çizdiği yolda yürüyecek, ifade ettiği ilkelere bağlı kalacağız…

Bu duygu ve düşüncelerimle, Milliyetçi, Ülkücü camianın yönünü kıble, arkasını Türk milleti olarak belirleyen başta Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm ülkü erlerine bir kez daha ALLAH’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. ALLAH hepsinden razı olsun…

Genel Başkanımızın takdirleri ile yeniden aday olan Bayburt Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanımız Sayın Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanımız Sayın Yavuz Bakır, Üç Hilal Sancağı Yeniden Arpalı da dalgalandırmak için aday olan Sayın Kurban Karahan, Demirözü Belediye Başkan Adayımız Sayın Nejmeddin Ersen Bey’lere ve İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyesi adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum…

İnanıyorum ki aday olan arkadaşlarımızın çabaları ve sahada can siperane mücadele eden teşkilatlarımızın emekleri boşa gitmeyecek seçimi Milliyetçi Hareket Partisi kazanacaktır. Bizler kazandığımız takdirde Cumhur İttifakı kazanacak dolayısıyla seçimin kazananı BAYBURT olacaktır…

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum…

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun…

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!