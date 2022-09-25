2023'e doğru aday belli karar net Erzurum Mitingi için,Bayburt’tan Cumhur İttifakı,AK Parti ve MHP İl teşkilatları birlikte miting için Erzurum’a gittiler.

2023 Seçimlerine giderken birlik ve beraberliği pekiştirmeye devam eden Cumhur ittifakı miting alanlarında da beraberler hareket ediyorlar.

Bayburt İl teşkilatları Mitin öncesi Erzurum Havaalanında,MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeliyi birlikte karşıladılar.

Karşılamada,AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,MHP İl başkanı Bekir kasap,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve teşkilat mensupları birlikteydiler.

Mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli:

Yurdumun her insanını muhabbetle kucaklıyorum. Erzurum'da deniz yok diyorlar. Evet yok ama ben burada sevda okyanusu görmekteyim. Niyaz ederim ki Allah sizi kötü niyetten ilelebet korusun.

Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Türk milleti mührü eline aldığında zillet partilerini gören olmayacaktır.

Hiç kimse boş hayale kapılıp yanlış hesap yapmasın. Aydınlık yarınlarınız sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Bu inanmışlığınız gösteriyor ki, Erzurum'da Zillet İttifakı'na geçit yok.

2023'te cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. yarısına geçmiş olacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, üretim, yatırım seferberliği ile yükseldikçe yükselmiş bir ülke gerçeğine ulaşacağız, Türkiye'yi büyülteceğiz.

"Bizim adayımız belli, kararımız nettir"

Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.