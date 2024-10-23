İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’ye ait Taksim Sanat ve İstanbul Kitapçısı, 23-27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenecek Contemporary Istanbul’un 19. edisyonunda yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Contemporary Istanbul 2024’te Taksim Sanat çatısı altında düzenlenecek “Uzakta da Olsa” sergisinin küratörlüğünü Öykü Demirci üstleniyor. Uzakta da Olsa, modern dünyanın karmaşası ve hızına karşı bir nefes arayışını yansıtıyor.

Sanatçıların eserleri, bu hızlı değişim içinde kaybolmuş benliklerimizi yeniden keşfetme ve doğayla, kendi iç dünyamızla yeniden bağ kurma çabamızı gözler önüne seriyor. Kimlik, cinsiyet, yabancılaşma ve toplumsal beklentiler gibi temalar etrafında şekillenen bu çalışmalar, şehir hayatının ve toplumsal baskıların arasında kaybolmuş benliklerimizi yeniden anlamlandırmak için bir umut ışığı sunuyor.

İstanbul Kitapçısı da bu sene Contemporary Istanbul’da kendi köşesinde, seçili kitaplarla yer alacak. Üstelik Türkçe yayınlarda yüzde 20, yabancı yayınlarda ise yüzde 10 indirim şehrin yıl içindeki en önemli etkinliklerinden birine özel olarak ziyaretçilerle buluşacak.