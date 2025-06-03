Sakarya’da yüzlerce çocuk, Avrupa Birliği Yeşil Haftası’nda Aziz Duran Parkı’nda şehirde ilk defa gerçekleştirilen Oyuncak Festivali’nde buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde ilk defa çocuklar için Oyuncak Dönüşüm Festivali gerçekleştirdi. Çocuklar dans, oyun sahnelerinde eğlenceye doydu, eski oyuncaklarını yenileriyle takas etti ve yıpranan oyuncakları ise atölyede uzmanlarıyla birlikte tamir etti. Çocukların coşkusuna ortak olan Başkan Yusuf Alemdar, “Bu etkinlik doğaya, çevreye ve birbirimize karşı sorumluluğumuzu hatırlamak adına oldukça özel bir organizasyon. Bugün, paylaşmanın en güzel örneklerinden birini evlatlarımızla birlikte yaşadık” dedi. Ayrıca festivalde ailelerin bağışladığı çocuklar, minikler için hazırlanacak.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDAN

Avrupa Birliği Yeşil Haftası’nda Aziz Duran Parkı’nda düzenlenen festival, şehrin dört bir yanından yüzlerce çocuğu aynı noktada buluşturdu.

Çocuklar, etkinlik alanında kurulan Oyuncak Kütüphanesi’ne durumu olmayan arkadaşlarına ulaştırılmak üzere oyuncak bağışladı, etkinlikte ayrıca çocuklara eskiyen oyuncaklarını yenileriyle takas etme imkânı sunuldu.

ÇOCUKLARIN YARATICILIĞI VE YENİ OYUNCAKLAR

Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda çocuklar, yaratıcılıklarını kullanarak oyuncakları tasarım alanında dönüştürdü, yeni oyuncaklar tasarladı.

Bu arada kurulan sahnede çizgi filmler izlendi, eğitici çevre içerikleri oyunlarla anlatıldı, gösteriler yapıldı. “Pati İzi Can Dostlar” etkinlik alanında can dostlarla bir araya gelen çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

ALEMDAR DA FESTİVALDE

Başkan Alemdar da etkinliğin misafiri oldu ve çocuklarla festival alanında bir araya geldi. Minik yüreklerle keyifli vakit geçiren Alemdar, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi ve Oyuncak Bağış Kutusu’na çocuklarla birlikte oyuncak bıraktı.