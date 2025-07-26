Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocukları kültür ve sanatla buluşturmak amacıyla başlattığı 20 günlük 'Çocuk Köy Şenlikleri'nin ilkini Kulp ilçesine bağlı Akbulak Mahallesi’nde gerçekleştirdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Kulp Belediyesi ile birlikte organize ettiği şenlikte, yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte etkinliğe katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda, çocuklar özgürce resimler çizdi, müzik atölyelerinde ritim çalışmaları yaptı ve eğitmenler eşliğinde sahneye çıkarak koro dinletisi sundu.

Batman Bahar Kültür Merkezi’ne bağlı Arsen Poladov Tiyatro Grubu’nun sahnelediği “Hakikat” adlı oyun ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Köylerinde ilk kez böyle bir şenlik düzenlendiğini ifade eden çocuklar ve aileleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesi’ne teşekkür etti.