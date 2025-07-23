YKS’ye giren öğrencilerin tercihlerine destek olmak isteyen İzmit Belediyesi, Çınar Akademi’de uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Çınar Akademi’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkez; ilgi, yetenek ve hedeflerine uygun üniversite ve bölüm tercihi yaparak geleceğine yön vermek isteyen öğrencilere uzman rehberlik hizmeti sunuyor.

22 TEMMUZ - 11 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine giren öğrenciler için danışmanlık hizmeti, 22 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında randevu sistemiyle Çınar Akademi Hizmet Binası’nda verilecek. Mehmet Ali Paşa Mah. Demokrasi Bulvarı No:71 adresinde yer alan merkezde, hafta içi her gün 12.00-17.30 saatleri arasında rehber öğretmenler öğrencilere yol gösteriyor.

UZMAN KADRODAN BİREBİR DANIŞMANLIK

Tercih sürecinde en doğru adımları atmak isteyen öğrenciler, Çınar Akademi’ye gelerek birebir danışmanlık alıyor.