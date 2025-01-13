Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 500 milyon TL’yi aştı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto ikramiyesi artmaya devam ederken, ikramiyesi rekor kırıyor.

Çılgın Sayısal Loto’da 500 milyon TL’yi aşan ikramiye için çekiliş 13 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.

Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 27 Temmuz 2024’te gerçekleştirilen çekilişte, Kırşehir Merkez’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 460 milyon 913 bin 735 TL’lik ikramiye olmuştu.

500 milyon TL’yi aşan rekor ikramiyeyi vermeye hazırlanan Çılgın Sayısal Loto, bu ikramiye tutarıyla kendi tarihindeki en yüksek ikramiyeyi vermiş olacak.