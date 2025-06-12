Türk Kızılay iş birliğiyle İnegöl fabrikasında düzenlenen kan bağışı etkinlikleri, Çilek’in sosyal sorumluluk bilincini yansıtarak ihtiyaç sahiplerine umut oldu.BURSA (İGFA) - Çilek, toplumsal dayanışmayı güçlendirme misyonu doğrultusunda uzun yıllardır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi.

Türk Kızılay ile iş birliği yaparak Haziran 2025’te İnegöl fabrikasında üç ayrı kan bağışı etkinliği düzenledi. 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, çalışanların yoğun ve gönüllü katılımıyla büyük bir başarıya ulaştı.

HER BAĞIŞ BİR UMUT

Çilek çalışanlarının geniş katılımıyla gerçekleşen kan bağışı organizasyonları, acil durumlarda ve tıbbi tedavilerde kritik öneme sahip kan stoğuna önemli katkılar sağladı. Her bir bağış, trafik kazaları, büyük ameliyatlar, doğum komplikasyonları, kanser tedavileri ve kan hastalıkları gibi hayati durumlarda ihtiyaç duyan bireylere umut oldu.

Etkinlikler, sadece bireysel yardımla sınırlı kalmayıp, Çilek’in kurumsal değerlerinin topluma yansıması olarak da dikkat çekti.