Bölgesel Amatör Lig 9.grubunda mücadele eden Keşanspor’un antrenörü Cihan Yeşilırmak, kalbinden yaşadığı sıkıntı nedeniyle anjiyo oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz Salı günü başarılı bir operasyon geçiren Yeşilırmak, sağlığının yerinde olduğunu belirterek, “Beni arayarak veya şahsen geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.