Bölgesel Amatör Lig 9.grubunda mücadele eden Keşanspor’un antrenörü Cihan Yeşilırmak, kalbinden yaşadığı sıkıntı nedeniyle anjiyo oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz Salı günü başarılı bir operasyon geçiren Yeşilırmak, sağlığının yerinde olduğunu belirterek, “Beni arayarak veya şahsen geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Cihan Yeşilırmak anjiyo oldu
Bölgesel Amatör Lig 9 grubunda mücadele eden Keşanspor’un antrenörü Cihan Yeşilırmak, kalbinden yaşadığı sıkıntı nedeniyle anjiyo oldu
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