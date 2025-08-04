Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapımına devam edilen e-sınav merkezi ve Çayırova Telekom Santral Binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapımı süren çalışmaların yakın takibini gerçekleştiriyor. Çayırova’da ihtiyaç duyulan e-sınav merkezi ile Telekom santral binasının yapımına başlandı. Tamamlandığında ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek ve Çayırova’ya önemli katkılar sunacak projeleri yerinde takip eden Başkan Çiftçi, ilk olarak Atatürk Mahallesi’nde bulunan Yunus Ergüz İlkokulu’nun bahçesinde, Gebze Ticaret Odası (GTO) işbirliği ile inşa edilen e-Sınav Merkezi’nde incelemeler gerçekleştirdi. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “İlçemizde GTO ile yapımına başladığımız ve tamamlandığında önemli bir eksikliği giderecek olan e-Sınav merkezi inşaatında incelemelerde bulundum” ifadelerini kullandı.

TELEKOM SANTRAL BİNASINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

E-Sınav merkezinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından, Çayırova Mahallesi Ali Haydar Efendi Caddesi’nde yer alan eski PTT binasında inşasına başlanan Çayırova Telekom Santral Binası inşaatı hakkında da bilgi alan Başkan Çiftçi, şunları aktardı; “ilçemizin internet ve haberleşme altyapısını güçlendirmek amacıyla takibini yaptığımız ve yapımına başlanan Çayırova Telekom Santral Binası inşaatında, Türk Telekom Kocaeli İl Müdürü Eray Kobya ile birlikte incelemelerde bulunduk.”