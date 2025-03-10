CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir TBMM'ye yeni bir kanun teklifi sundu. Teklife göre, ekosisteme telafisi mümkün olmayacak zarar verenler ağır hapis ve para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.ANKARA (İGFA) - CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle Ekokırımın Türk Ceza Kanunu’na ve Çevre Kanunu’na suç olarak eklenmesini önerdi.

Ekokırımın çevreye geniş çaplı ve uzun vadeli zarar verilmesi anlamına geldiğini ifade eden Milletvekili Özdemir, "Ormanların bilinçli şekilde yok edilmesi, petrol sızıntıları, nükleer kazalar ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi bu suç kapsamına giriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de gündeminde olan ekokırım, birçok ülke tarafından suç olarak kabul edilmeye başlandı" diyerek Fransa, Belçika, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin ekokırımı suç kapsamına aldığını anımsatarak, Türkiye’nin de bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Nimet Özdemir, kanun teklifinin amacının gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve doğaya zarar verenleri caydırmak olduğunu belirtti.

Eğer teklif yasalaşırsa, Türkiye, ekokırımı ulusal hukuk sisteminde suç olarak tanıyan ülkeler arasına katılacak.

HANGİ CEZALAR ÖNGÖRÜLÜYOR?

Teklif kapsamında Türk Ceza Kanunu’na (TCK) yeni bir madde ekleniyor. Buna göre: