CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, UTTS için son başvuru tarihine sayılı günler kala, sistemle ilgili vatandaşların bazı endişelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sordu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, akaryakıt sektöründe adil rekabeti sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla uygulanacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ilişkin, vatandaşların bazı endişeleri Meclis gündemine taşıdı.

Ülkemizdeki ticari araçların akaryakıt alışverişinin daha güvenli bir sistemle yönetilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hayata geçirdiği UTTS için,31 Ocak’taki son başvuru tarihine sayılı günler kalırken, UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamındaki mükelleflerin akaryakıt alımlarının kaydedilmesi ve vergi düzenlemelerinin yerine getirilmesi amacıyla zorunlu kılınan bu uygulamaya ilişkin bazı iddialar da Meclis’e taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle hazırladığı önergesinde, “Farklı istasyonlar tarafından kullanılan ve mevcut araçlarda takılı durumda, ancak farklı markalardaki taşıt tanıma sistemleri bulunmasına karşın yeni bir sisteme neden ihtiyaç duyulmuştur? Farklı markalardaki taşıt tanıma sistemlerinin birbirine entegre edilmesi söz konusu değil midir?” diye sordu.

Yeni bir taşıt tanıma sistemini vatandaşlar için mecbur hale getirmenin hem vatandaşa hem akaryakıt firmalarına yüksek tutarda masraf anlamına geleceğini de vurgulayan Karasu, mecburi kılınan bu sistemde geçiş süresi uzatımı olup olmayacağının da açıklanmasını istedi.

Türkiye'de faaliyet gösteren günlük oto kiralama firmalarına ait araçlara UTTS’nin kaydı ve montajının kimin yaptıracağını, bunun vergiden düşümünün nasıl sağlanacağı hususunun açıklanmasını isteyen CHP'li Karasu, “UTTS hayata geçirilirken, başta emniyet olmak üzere diğer güvenlik teşkilatlarından görüş alınmış mıdır? Alınmış ise ne zaman alınmıştır, verilen görüşlerin içerikleri nelerdir? Araç kiralama yöntemi ile araç kullanımı yapan kişilerin de takibini sağlayacak olan bu sistem, kişilerin ulaşım özgürlüğü ve evrensel insan hak ve özgürlüklerine aykırı değil midir? Bu konuda hukukçulardan görüş alınmış mıdır?” sorularına da yanıt verilmesini talep etti.

Karasu ayrıca sistem kapsamında ekipmanının temin ve ihale süreciyle ilgili de yeterli bilgilendirme yapılmadığına işaret ederek, UTTS’nin yazılım, donanım ekipmanları hangi firma tarafından nereden temin edildiğinin açıklanmasını istedi.