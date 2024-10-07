CHP'li 81 il başkanı ortak bir açıklama yaparak, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yanında olduklarını bildirdi.BURSA (İGFA) - CHP'nin yurt genelindeki il başkanlıkları aracılığıyla yapılan basın açıklaması Bursa İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından da yayımlandı.

CHP'li 81 il başkanının açıklamasında, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’a atılan adi iftiraların karşısındayız. 18 yaşından bugüne dek cumhuriyet değerlerini savunmak için partimizin her kademesinde mücadele eden, gençlik kollarımızda yetişmiş, bizlerin yoldaşı ve kardeşi olan Gülşah Başkanımıza 81 il örgütü olarak sahip çıkıyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Gülşah Durbay'ın kadınların siyasette, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha aktif roller üstlenmesi gerektiğine inanan ve bu uğurda mücadele eden bir cumhuriyet kadını olduğunu ifade eden başkanlar, açıklamalarında, "Türkiye’de kadınların kimlik mücadelesi her alanda olduğu gibi siyasetin de temel mücadelesidir. İstanbul Sözleşmesi’nden haksız ve hukuksuz şekilde çıkılmasının ardından artan kadına yönelik şiddet vakaları hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha da görünür hale gelmiştir. Kadına yönelik şiddetin bir türü olan psikolojik şiddet, sadece evlerin içinde değil siyasette ve iş hayatında kazanılan başarıların hazmedilememesi sonucu mücadele edilen başka bir konudur. Söz konusu saldırı tüm kadına yönelik şiddet olaylarında olduğu gibi politiktir ve sistematik bir yapının sonucudur. Gülşah Başkanımızın verdiği büyük mücadeleler sonrasında zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik. Morale ve manevi güce en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Durbay, bütün gücü ve kararlılığı ile görevinin başındadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleri ve yol arkadaşları olarak bizler de onun yanındayız" ifadelerini kullandı.