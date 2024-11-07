Edirne'de CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Türkiye'nin faiz lobilerinin kıskacında 2025'te vatandaşın limon gibi sıkılacağı yorumunda bulunarak, hükümetin ekonomik para politikalarını sert bir dille eleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, AK Parti'nin 2025 yılı ekonomik para politikalarına yönelik sert açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarının 22 yıldır vatandaş yerine faiz lobilerini memnun ettiğini belirten Başkan Balkanlı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 Finansman Programı’nın Türkiye’nin daha fazla borç alarak yüksek faiz ödemeye devam edeceğinin işareti olduğunu vurguladı. Başkan Balkanlı, “Ülkemizin bu borç politikası, bizi her geçen gün dışa daha bağımlı hale getiriyor. Bu programla, 2035’e kadar ülkenin geleceği adeta faiz lobilerine ipotek edilmiş durumda. Türkiye’nin ödeyeceği faiz miktarı o kadar büyük ki, vatandaşın cebinden çıkan her kuruş borç faizine gidiyor; emeklimizden işçimize, esnafımızdan çiftçimize herkesin alın teri dışarıya akıyor.” dedi.

2025’TE DEVASA BORÇ VE FAİZ ÖDEMESİ

Balkanlı, 2025 yılı için planlanan borç geri ödemelerinin 3 trilyon 242 milyar TL olduğunu, bunun 1,9 trilyon TL’sinin sadece faize gideceğini belirterek, “Emeklimize, memurumuza para bulunamıyor; ancak faiz lobilerine milyonlar akıtılıyor. AKP’nin politikaları yüzünden vatandaşımızın cebinden çıkan her kuruş faiz olarak yurt dışına gidiyor” ifadelerini kullandı.

Bu faiz sarmalına son vermek için CHP’nin çözüm politikalarını açıklayan Balkanlı, şu adımları sıraladı: