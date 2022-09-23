CHP ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte konuşan Bayburt İl Başkanı Adil Uzunhan, dayanışma yemeğine katılan il ve ilçe başkanlarına teşekkür etti. Yemeğe katılan il başkanları da Başkan Uzunhan ve CHP İl Başkanlığı'na nazik davetlerinden ötürü teşekkür etti.

Dayanışma yemeğine Uzunhan'ın yanı sıra İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Deva Partisi Bayburt İl Başkanı Can Kurban Aslan, Demokrat Parti Bayburt İl Başkan Yardımcısı Sıtkı Yıldırım, CHP Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, partilerin merkez ilçe başkanları ile basın mensupları katıldı.