 CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 7 HAZİRAN İL İL TAM LİSTE


Listede değişiklik yapmama kararı alan CHP'nin 1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde seçmenin önüne sunmayı planladığı liste şöyle:

İSTANBUL         1. Bölge     1       ŞAFAK PAVEY YÜKSEK LİSANS       YÖNETİCİ 
İSTANBUL         1. Bölge     2       GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ   YÜKSEK LİSANS         DİŞ HEKİMİ        
İSTANBUL         1. Bölge     3       Gürsel Tekin         LİSE YÖNETİCİ 
İSTANBUL         1. Bölge     4       BARIŞ YARKADAŞ    LİSE GAZETECİ         
İSTANBUL         1. Bölge     5       MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ      YÜKSEK LİSANS     MALİYECİ 
İSTANBUL         1. Bölge     6       MAHMUT TANAL       ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İSTANBUL         1. Bölge     7       ilhan kesici   YÜKSEK LİSANS         MÜHENDİS        
İSTANBUL         1. Bölge     8       OĞUZ KAAN SALICI  ÜNİVERSİTE     SİYASET BİLİMCİ     
İSTANBUL         1. Bölge     9       KORAY ÇALIŞKAN YÜKSEK LİSANS       AKADEMİSYEN-GAZETECİ  
İSTANBUL         1. Bölge     10     ONURSAL ADIGÜZEL        ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İSTANBUL         1. Bölge     11     ALİ ÖZCAN        ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
İSTANBUL         1. Bölge     12     METİN AĞIRMAN       ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İSTANBUL         1. Bölge     13     KADİR GÖKMEN ÖĞÜT     ÜNİVERSİTE     DİŞ HEKİMİ      
İSTANBUL         1. Bölge     14     CEM HAYDAR BEKTAŞ     YÜKSEK LİSANS         EKONOMİST     
İSTANBUL         1. Bölge     15     BİRSEN TURSUN DEMİREL       ÜNİVERSİTE         DOKTOR  
İSTANBUL         1. Bölge     16     İRFAN KARACAN      ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İSTANBUL         1. Bölge     17     BERHAN ŞİMŞEK      YÜKSEK LİSANS         YÖNETMEN      
İSTANBUL         1. Bölge     18     DERYA ŞENTÜRK     ÜNİVERSİTE         EKONOMİST     
İSTANBUL         1. Bölge     19     MUSTAFA CAN ATAKLI     ÜNİVERSİTE         GAZETECİ         
İSTANBUL         1. Bölge     20     NECDET SARAÇ       ÜNİVERSİTE     GAZETECİ         
İSTANBUL         1. Bölge     21     HASAN UZUNYAYLA         ORTAOKUL         İŞADAMI   
 
İSTANBUL       1. Bölge22     OSMAN TANEY KORUTÜRKÜNİVERSİTEEMEKLİ                                                     
İSTANBUL         1. Bölge     23     İLKAY ORHAN  ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İSTANBUL         1. Bölge     24     ERKAN BAŞBOĞA    ÜNİVERSİTE     ÖĞRETİM GÖREVLİSİ       
İSTANBUL         1. Bölge     25     İRFAN HÜSEYİN YILDIZ    YÜKSEK LİSANS         MALİ MÜŞAVİR 
İSTANBUL         1. Bölge     26     NURETTİN SARIBAL ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İSTANBUL         1. Bölge     27     HÜSNİYE KAYA         ÜNİVERSİTE     TURİZMCİ 
İSTANBUL         1. Bölge     28     ÖZGEN NAMA  ÜNİVERSİTE     YÖNETİCİ 
İSTANBUL         1. Bölge     29     SÜLEYMAN GÜZEL  ORTAOKUL       YÖNETİCİ 
İSTANBUL         1. Bölge     30     YAŞAR HASAN YALÇINKAYA   ÜNİVERSİTE         DOKTOR  
İSTANBUL         1. Bölge     31     DOĞAN ÇAKMAK      ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS 

İSTANBUL 2. BÖLGE ADAYLARI      
İSTANBUL         2. Bölge     1       SELİNA DOĞAN         ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İSTANBUL         2. Bölge     2       AYKUT ERDOĞDU    ÜNİVERSİTE     DENETÇİ  
İSTANBUL         2. Bölge     3       MUSTAFA Sezgin Tanrıkulu         YÜKSEK LİSANS     AVUKAT   
İSTANBUL         2. Bölge     4       DURSUN ÇİÇEK        YÜKSEK LİSANS         EMEKLİ     
İSTANBUL         2. Bölge     5       SÜLEYMAN Sencer Ayata    YÜKSEK LİSANS     SOSYOLOG      
İSTANBUL         2. Bölge     6       GÜLAY YEDEKCİ ARSLAN         ÜNİVERSİTE         MİMAR      
İSTANBUL         2. Bölge     7       KADRİ Enis Berberoğlu       ÜNİVERSİTE         EKONOMİST     
İSTANBUL         2. Bölge     8       DİDEM ENGİN   YÜKSEK LİSANS         MÜHENDİS        
İSTANBUL         2. Bölge     9       MUSTAFA SARIGÜL ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
İSTANBUL         2. Bölge     10     YÜKSEL MANSUR KILINÇ ÜNİVERSİTE         YÖNETİCİ 
İSTANBUL         2. Bölge     11     CENGİZ ALP     YÜKSEK LİSANS       DOKTOR  
İSTANBUL         2. Bölge     12     ÇETİN SOYSAL         LİSE EMEKLİ     
İSTANBUL         2. Bölge     13     MELDA ONUR  ÜNİVERSİTE     YÖNETİCİ 
İSTANBUL         2. Bölge     14     HÜLYA ÇİĞDEM ANAD İBRAHİMHAKKIOĞLU         ÜNİVERSİTE     GAZETECİ         
İSTANBUL         2. Bölge     15     GÜL YÜKSEL    ÜNİVERSİTE     SİYASET BİLİMCİ     
İSTANBUL         2. Bölge     16     ZEYNEL ÖZTÜRK     ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İSTANBUL         2. Bölge     17     İNAN GÜNEY    YÜKSEK LİSANS       MALİ MÜŞAVİR 
İSTANBUL         2. Bölge     18     DURSUN BULUT       ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İSTANBUL         2. Bölge     19     ÖZGÜR KOÇAK         YÜKSEKOKUL  İŞADAMI   
İSTANBUL         2. Bölge     20     MEHMET ERCAN KARAKAŞ      ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İSTANBUL         2. Bölge     21     GÜVEN KARATAŞ     ÜNİVERSİTE     YÖNETİCİ 
 
İSTANBUL       2. Bölge22SEYFULLAH BEYSÜLENÜNİVERSİTEEMEKLİ                                                    
İSTANBUL         2. Bölge     23     MUSTAFA OZAN ŞER        ÜNİVERSİTE         İŞADAMI   
İSTANBUL         2. Bölge     24     TEVFİK CEM TÜZÜN ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İSTANBUL         2. Bölge     25     MEHMET SEVİGEN   LİSE İŞADAMI   
İSTANBUL         2. Bölge     26     HÜLYA GÜNTAŞ       YÜKSEKOKUL         ÖĞRETMEN      

İSTANBUL 3. BÖLGE ADAYLARI
İSTANBUL         3. Bölge     1       BİHLUN TAMAYLIGİL         ÜNİVERSİTE         EKONOMİST     
İSTANBUL         3. Bölge     2       İLHAN CİHANER        ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İSTANBUL         3. Bölge     3       ENGİN ALTAY   ÜNİVERSİTE     EĞİTİMCİ  
İSTANBUL         3. Bölge     4       ALİ ŞEKER        ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
İSTANBUL         3. Bölge     5       erdoğan toprak YÜKSEKOKUL  YÖNETİCİ 
İSTANBUL         3. Bölge     6       EREN ERDEM  LİSE GAZETECİ         
İSTANBUL         3. Bölge     7       MURAT ÖZÇELİK      ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
İSTANBUL         3. Bölge     8       ZEYNEL EMRE ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İSTANBUL         3. Bölge     9       Mehmet Bekaroğlu     ÜNİVERSİTE         DOKTOR  
İSTANBUL         3. Bölge     10     SİBEL ÖZDEMİR        YÜKSEK LİSANS         ÖĞRETİM GÖREVLİSİ       
İSTANBUL         3. Bölge     11     EMİNE GÜLİZAR EMECAN         ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İSTANBUL         3. Bölge     12     EFKAN BOLAÇ ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İSTANBUL         3. Bölge     13     ÖZGÜR KARABAT    ÜNİVERSİTE     MALİ MÜŞAVİR 
İSTANBUL         3. Bölge     14     SÜLEYMAN ÇELEBİ İLKOKUL  SENDİKACI       
İSTANBUL         3. Bölge     15     HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN ÜNİVERSİTE     DİŞ HEKİMİ      
İSTANBUL         3. Bölge     16     ERHAN BOZAN ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
İSTANBUL         3. Bölge     17     TÜLAY ATEŞ    ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İSTANBUL         3. Bölge     18     MEHTAP ALBAYRAK         ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İSTANBUL         3. Bölge     19     RIZA AKPOLAT ÜNİVERSİTE     TURİZMCİ 
İSTANBUL         3. Bölge     20     HÜSEYİN AYDOĞDU         ÜNİVERSİTE         İŞADAMI   
İSTANBUL         3. Bölge     21     KEMAL ÇEBİ     ÜNİVERSİTE     İKTİSATÇI 
İSTANBUL         3. Bölge     22     NURCAN ŞANLI         YÜKSEKOKUL  İŞKADINI  
İSTANBUL         3. Bölge     23     ŞAHANIM METER     ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İSTANBUL         3. Bölge     24     TAŞKAN UYSAL        LİSE SERBEST 
İSTANBUL         3. Bölge     25     İBRAHİM YENER       ÜNİVERSİTE         ÖĞRETMEN      
İSTANBUL         3. Bölge     26     YEGÂNE GÜLEY       YÜKSEK LİSANS         AVUKAT   
 
İSTANBUL       3. Bölge        27   HÜSEYİN AKSU     ÜNİVERSİTEYÖNETİCİ                                                      
İSTANBUL         3. Bölge     28     KEMAL DENİZ BOZKURT  ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İSTANBUL         3. Bölge     29     SELAMİ DEĞİRMENCİ       ÜNİVERSİTE     MALİ MÜŞAVİR 
İSTANBUL         3. Bölge     30     SELÇUK MÜSNAT HAZİNEDAR         LİSE         SERBEST 
İSTANBUL         3. Bölge     31     ALİ ULVİ GÖKBULAK         ÜNİVERSİTE         EKONOMİST   

İZMİR 1. BÖLGE ADAYLARI 
İZMİR                  1. Bölge     1       SELİN SAYEK BÖKE ÜNİVERSİTE     İKTİSATÇI 
İZMİR                  1. Bölge     2       MUSA ÇAM       ÜNİVERSİTE     EĞİTİMCİ  
İZMİR                  1. Bölge     3       AHMET Tuncay Özkan  ÜNİVERSİTE         GAZETECİ         
İZMİR                  1. Bölge     4       TACETTİN BAYIR      LİSE İŞADAMI   
İZMİR                  1. Bölge     5       ÖZCAN PURÇU         ÜNİVERSİTE     YÖNETİCİ 
İZMİR                  1. Bölge     6       ALİ YİĞİT  LİSE İŞLETMECİ        
İZMİR                  1. Bölge     7       MURAT BAKAN ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İZMİR                  1. Bölge     8       MUHSİN KURT LİSE İŞADAMI   
İZMİR                  1. Bölge     9       ALİ HIDIR ULUDAĞ   ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İZMİR                  1. Bölge     10     EDNAN ARSLAN       ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İZMİR                  1. Bölge     11     SABRİ ERGÜL  ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
İZMİR                  1. Bölge     12     SEVDA ERDAN KILIÇ         ÜNİVERSİTE         AVUKAT   
İZMİR                  1. Bölge     13     TURGAY BOZOĞLU YÜKSEK LİSANS         EKONOMİST 

ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ankara 1. bölge adayları
ANKARA            1. Bölge     1       AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN        ÜNİVERSİTE         ÖĞRETİM GÖREVLİSİ       
ANKARA            1. Bölge     2       NECATİ YILMAZ        ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANKARA            1. Bölge     3       TEKİN Bingöl ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
ANKARA            1. Bölge     4       AYLİN NAZLIAKA       ÜNİVERSİTE     İŞKADINI  
ANKARA            1. Bölge     5       LEVENT GÖK   ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANKARA            1. Bölge     6       ALİ HAYDAR HAKVERDİ   ÜNİVERSİTE         AVUKAT   
ANKARA            1. Bölge     7       BÜLENT KUŞOĞLU  ÜNİVERSİTE     MALİ MÜŞAVİR 
ANKARA            1. Bölge     8       HİKMET TEPE  ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANKARA            1. Bölge     9       GAMZE TAŞCIER      ÜNİVERSİTE     ECZACI     
ANKARA            1. Bölge     10     EMRE DOĞAN  ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANKARA            1. Bölge     11     SELAHATTİN EMRE ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANKARA            1. Bölge     12     DURDU ÖZBOLAT    LİSE İŞADAMI   
ANKARA            1. Bölge     13     SEMA AKSOY   ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANKARA            1. Bölge     14     KAZIM SÖNMEZ        ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
ANKARA            1. Bölge     15     FARUK ÖZDEMİR      ÜNİVERSİTE         SENDİKACI       
ANKARA            1. Bölge     16     ERDOĞAN KILIÇ       ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANKARA            1. Bölge     17     BİRSEN TEMİR ÜNİVERSİTE     EĞİTİMCİ  
ANKARA            1. Bölge     18     İLYAS GÜVEN EROĞLU    ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS  

Ankara 2. bölge adayları    
ANKARA            2. Bölge     1       ŞENAL SARIHAN       ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANKARA            2. Bölge     2       MURAT EMİR    ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANKARA            2. Bölge     3       AHMET Haluk Koç ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
ANKARA            2. Bölge     4       NİHAT YEŞİL     ÜNİVERSİTE     SERBEST 
ANKARA            2. Bölge     5       ALİRIZA ERBAY         ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
ANKARA            2. Bölge     6       CELALETTİN KOÇ     LİSE İŞADAMI   
ANKARA            2. Bölge     7       SEMRA DİNÇER        ÜNİVERSİTE         Ekonomist     
ANKARA            2. Bölge     8       BARIŞ OZAN VURAL ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANKARA            2. Bölge     9       ALİ YILMAZ       ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANKARA         2. Bölge10             SERVET ÜNSALÜNİVERSİTE DOKTOR                                            
ANKARA            2. Bölge     11     SELMA ERGEN ÜNİVERSİTE     SERBEST 
ANKARA            2. Bölge     12     HAYDAR DOĞAN      YÜKSEKOKUL  EMEKLİ     
ANKARA            2. Bölge     13     ABİDİN ŞAHİN   YÜKSEK LİSANS       AVUKAT   
ANKARA            2. Bölge     14     UFUK ATAÇ      ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS 
       
İZMİR 2. BÖLGE ADAYLARI   
İZMİR                  2. Bölge     1       Zeynep Altıok       ÜNİVERSİTE     YAZAR      
İZMİR                  2. Bölge     2       Kemal Kılıçdaroğlu    ÜNİVERSİTE         HESAP UZMANI         
İZMİR                  2. Bölge     3       ZEKERİYA TEMİZEL ÜNİVERSİTE         EKONOMİST     
İZMİR                  2. Bölge     4       MUSTAFA ALİ BALBAY     ÜNİVERSİTE         GAZETECİ         
İZMİR                  2. Bölge     5       aytun çıray  ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
İZMİR                  2. Bölge     6       ATİLA SERTEL ÜNİVERSİTE     GAZETECİ         
İZMİR                  2. Bölge     7       KAMİL OKYAY SINDIR       ÜNİVERSİTE         ÖĞRETİM GÖREVLİSİ       
İZMİR                  2. Bölge     8       ALİ ENGİN         ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
İZMİR                  2. Bölge     9       HÜSEYİN SEZER      ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
İZMİR                  2. Bölge     10     ÜLKÜMEN RODOPLU        ÜNİVERSİTE         DOKTOR  
İZMİR                  2. Bölge     11     ALİ KEMAL ELİTAŞ   ÜNİVERSİTE         TEKNİSYEN      
İZMİR                  2. Bölge     12     TAHA OKAN      ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
İZMİR                  2. Bölge     13     NURGÜL UÇAR AKTUĞ    ÜNİVERSİTE         GAZETECİ         
 
CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ
ADANA                        1       ELİF DOĞAN TÜRKMEN   ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ADANA                        2       ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER         ÜNİVERSİTE         SERBEST 
ADANA                        3       İBRAHİM ÖZDİŞ         ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
ADANA                        4       Aydın USLUPEHLİVAN     ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
ADANA                        5       MUSTAFA KEMAL ÖZKAN         ÜNİVERSİTE         DOKTOR  
ADANA                        6       MÜZEYYEN ŞEVKİN ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
ADANA                        7       RIZA METE        ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
ADANA                        8       AHMET ADIGÜZEL    ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
ADANA                        9       ABDULLAH SEDAT DOĞAN       ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
ADANA                        10     RUKİYE ÇİNKILIÇ      ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ADANA                        11     AKİF KEMAL AKAY   ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
ADANA                        12     MUSTAFA BİLGİLİOĞLU   ÜNİVERSİTE     DİŞ HEKİMİ      
ADANA                        13     YÜKSEL KARAASLAN       ÜNİVERSİTE     MALİ MÜŞAVİR 
ADANA                        14     ORHAN SÜMER         LİSE SERBEST 

CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ADIYAMAN                 1       MEHMET SELÇUK TABAK         ÜNİVERSİTE         DOKTOR  
ADIYAMAN                 2       ABDURRAHMAN TUTDERE       ÜNİVERSİTE         AVUKAT   
ADIYAMAN                 3       FATMA ULUBEY        YÜKSEKOKUL  GAZETECİ         
ADIYAMAN                 4       MEHMET KARAHAN İLKOKUL  İŞADAMI   
ADIYAMAN                 5       KARİP BOZKURT      LİSE SERBEST 

AFYON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AFYONKARAHİSAR           1       BURCU KAYIKCI        ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
AFYONKARAHİSAR           2       MEHMET ALİ ECER  ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
AFYONKARAHİSAR           3       MEHMET TUĞRUL AKKUŞ        LİSE TİCARET  
AFYONKARAHİSAR           4       YALÇIN GÖRGÖZ     LİSE SERBEST 
AFYONKARAHİSAR           5       BEKİR KASAP   ÜNİVERSİTE     MEMUR    

AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AĞRI                            1       CEMİL ERHAN  ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
AĞRI                            2       MUHAMMED NİDAİ ÖZMEN       ÜNİVERSİTE         EĞİTİMCİ  
AĞRI                            3       MEHMET SIDDIK YEL        İLKOKUL  EMEKLİ     
AĞRI                            4       ERKAN SAYAN YÜKSEKOKUL  ESNAF      

AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AKSARAY                   1       MEHMET ÖZTÜRK    ÜNİVERSİTE     ECZACI     
AKSARAY                   2       HAŞMET TEKİN ÖKÇE      ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
AKSARAY                   3       MEHMET ALİ TOPAÇ         İLKOKUL  EMEKLİ   

AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 
AMASYA                     1       MUSTAFA TUNCER  ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
AMASYA                     2       RAMİS TOPAL  LİSE İŞADAMI   
AMASYA                     3       DEVRİM ERSOY        ÜNİVERSİTE     TİCARET  

ANTALYA CHP ADAYLARI
ANTALYA                    1       NİYAZİ NEFİ KARA    ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
ANTALYA                    2       DENİZ BAYKAL YÜKSEK LİSANS       AVUKAT   
ANTALYA                    3       ÇETİN OSMAN BUDAK      ÜNİVERSİTE     YÖNETİCİ 
ANTALYA                    4       MUSTAFA AKAYDIN ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
ANTALYA                    5       DEVRİM KÖK    YÜKSEKOKUL  TURİZMCİ 
ANTALYA                    6       FİGEN ÇALIKUŞU     ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANTALYA                    7       RAFET ZEYBEK        ÜNİVERSİTE     SAVCI       
ANTALYA                    8       NUSRET BAYAR       YÜKSEKOKUL  EĞİTİMCİ  
ANTALYA                    9       DENİZ FİLİZ       ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANTALYA                    10     SULTAN YEGEN        ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANTALYA                    11     SEVİNDİK GİZLİ         ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
ANTALYA                    12     CAVİT ARI         ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANTALYA                    13     GÜRKUT ACAR         ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ANTALYA                    14     İBRAHİM KESER       YÜKSEK LİSANS       ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI   
ARDAHAN                   1       ENSAR ÖĞÜT   ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
ARDAHAN                   2       SEZGİN KAYA  ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
ARTVİN                       1       UĞUR BAYRAKTUTAN      ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ARTVİN                       2       MUSA ULUTAŞ ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        

AYDIN ADAYLARI LİSTESİ
AYDIN                          1       BÜLENT TEZCAN      ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
AYDIN                          2       METİN LÜTFİ BAYDAR      ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
AYDIN                          3       HÜSEYİN YILDIZ       LİSE İŞADAMI   
AYDIN                          4       MEHMET FATİH ATAY       ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
AYDIN                          5       TAYFUN TALİPOĞLU         ÜNİVERSİTE     GAZETECİ         
AYDIN                          6       FERDA ÇAĞLAR ERKUT   YÜKSEK LİSANS         İŞLETMECİ        
AYDIN                          7       FULYA ÜSTÜNDAĞ  ÜNİVERSİTE     BİYOLOG 

BALIKESİR ADAYLARI LİSTESİ
BALIKESİR                  1       MEHMET TÜM  YÜKSEKOKUL  İŞADAMI   
BALIKESİR      2                   AHMET AKINLİSE SANAYİCİ                                                     
BALIKESİR                  3       NAMIK HAVUTÇA      ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
BALIKESİR                  4       FİKRET ŞAHİN  ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
BALIKESİR                  5       ALİ KEMAL DEVECİLER    ÜNİVERSİTE     MALİ MÜŞAVİR 
BALIKESİR                  6       ENSAR AYTEKİN       ÜNİVERSİTE     MALİ MÜŞAVİR 
BALIKESİR                  7       İRFAN BARIŞ    LİSE EMEKLİ     
BALIKESİR                  8       İSMAİL AYNUR YÜKSEKOKUL  MALİ MÜŞAVİR 
BARTIN                       1       MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA        ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
BARTIN                       2       AYSU BANKOĞLU    ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
BATMAN                     1       CELAL AYHAN LİSE İŞADAMI   
BATMAN                     2       AHMET DURMAZ      ORTAOKUL       MÜTEAHHİT      
BATMAN                     3       KEMAL DEMİR  İLKOKUL  MÜTEAHHİT      
BATMAN                     4       MENDÜH DOĞRU     İLKOKUL  SERBEST 
BAYBURT                   1       MURAT BÜLBÜL        LİSE YÖNETİCİ 
BAYBURT                   2       ÖNAL AŞUT      İLKOKUL  ÇİFTÇİ      
BİLECİK                       1       YAŞAR TÜZÜN LİSE İŞADAMI   
BİLECİK                       2       ALİ ÇAĞATAY KARAAHMET      ÜNİVERSİTE         AVUKAT   
BİNGÖL                       1       AHMET BAZANCİR   LİSE EMEKLİ     
BİNGÖL                       2       KEMAL SATICI  ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
BİNGÖL                       3       HÜSEYİN NEGÜZEL İLKOKUL  İŞÇİ  
BİTLİS                          1       NASİP UYĞAN  YÜKSEKOKUL  OPERATÖR      
BİTLİS                          2       MEHMET KAÇAR      ORTAOKUL       SERBEST 
BİTLİS                          3       MEVLAN KARABAĞ  ORTAOKUL       ESNAF      
BOLU                           1       TANJU ÖZCAN ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
BOLU                           2       YUSUF RENKLİ         ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
BOLU                           3       MEHMET BURAK COP      YÜKSEK LİSANS         ÖĞRETİM GÖREVLİSİ       
BURDUR                     1       MEHMET GÖKER      ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
BURDUR                     2       KADİR KOÇ       ÜNİVERSİTE     ÖĞRETMEN      
BURDUR                     3       OKAN KURD     ÜNİVERSİTE     ECZACI     
BURSA                        1       LALE KARABIYIK       YÜKSEK LİSANS       ÖĞRETİM GÖREVLİSİ       
BURSA                        2       CEYHUN İRGİL ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
 
BURSA          3ORHAN SARIBALÜNİVERSİTEMÜHENDİS                                                 
BURSA                        4       ERKAN AYDIN  ÜNİVERSİTE     ECZACI     
BURSA                        5       NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU     ÜNİVERSİTE         AVUKAT   
BURSA                        6       MUSTAFA ŞENYURT         ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
BURSA                        7       ASÜDE ŞENOL ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
BURSA                        8       NURAY ÇOHAN         ÜNİVERSİTE     MİMAR      
BURSA                        9       İSMET KARACA         ÜNİVERSİTE     TURİZMCİ 
BURSA                        10     TAHİR GÜRHAN AKDOĞAN       ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
BURSA                        11     DENİZ BAYKAL ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
BURSA                        12     ÖZGÜR ŞAHİN ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
BURSA                        13     NECATİ ŞAHİN ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
BURSA                        14     ŞADİ ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE     İŞLETMECİ        
BURSA                        15     ERKAN DÖNMEZ      LİSE YÖNETİCİ 
BURSA                        16     AYŞE ŞAHİN     ÜNİVERSİTE     MALİ MÜŞAVİR 
BURSA                        17     İNAN KESER     ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
BURSA                        18     METİN ÇELİK    LİSE ESNAF      
ÇANAKKALE                        1       MUHARREM ERKEK ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ÇANAKKALE                        2       BÜLENT ÖZ      LİSE YÖNETİCİ 
ÇANAKKALE                        3       AHMET KÜÇÜK         ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
ÇANAKKALE                        4       ALİ SARIBAŞ     ÜNİVERSİTE     MİMAR      
ÇANKIRI                      1       MURAT BERAT ATALAY   YÜKSEK LİSANS         İŞADAMI   
ÇANKIRI                      2       İLHAN TEKİN    LİSE EMEKLİ     
ÇORUM                       1       TUFAN KÖSE   ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ÇORUM                       2       MUHARREM BOZDOĞAN LİSE ANTRENÖR      
ÇORUM                       3       DİNÇER SOLMAZ      ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ÇORUM                       4       SAİM TOPGÜL  İLKOKUL  SERBEST 
DENİZLİ                       1       MELİKE BASMACI     ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
DENİZLİ                       2       KAZIM ARSLAN         ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
DENİZLİ                       3       GÜLİZAR BİÇER KARACA ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
DENİZLİ                       4       ADİL DEMİR      ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
DENİZLİ                       5       AHMET DİVARCI       ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
 
DENİZLİ        6HALİS ÖDELYÜKSEK LİSANSİŞADAMI                                                        
DENİZLİ                       7       ADNAN KESKİN         ÜNİVERSİTE     AVUKAT   

CHP DİYARBAKIR ADAYLARI
DİYARBAKIR                        1       MUHSİN KOÇYİĞİT   ÜNİVERSİTE         EKONOMİST     
DİYARBAKIR                        2       GÜNDOĞAN MERMUTLUOĞLU         ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
DİYARBAKIR                        3       GÜLABİ ŞİMŞEK        ÜNİVERSİTE     MİMAR      
DİYARBAKIR                        4       MURAT UZUN   ÜNİVERSİTE     ECZACI     
DİYARBAKIR                        5       MAHMUT AZİZ ŞERAN      YÜKSEKOKUL         İŞADAMI   
DİYARBAKIR                        6       ASLI AÇIKGÖZ ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
DİYARBAKIR                        7       MUSTAFA BOZ ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
DİYARBAKIR                        8       AYŞE YELKOVAN     ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
DİYARBAKIR                        9       BURHAN ALTAY        LİSE EMEKLİ     
DİYARBAKIR                        10     VEYSİ ERGÜN  YÜKSEKOKUL  SERBEST 
DÜZCE                        1       ZAFER TEBER ÜNİVERSİTE     YÖNETİCİ 
DÜZCE                        2       ALİ FUAT ŞAŞOĞLU ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
DÜZCE                        3       ÖMER TAŞLI     YÜKSEK LİSANS       EMEKLİ     
EDİRNE                       1       OKAN GAYTANCIOĞLU    YÜKSEK LİSANS         ÖĞRETİM GÖREVLİSİ       
EDİRNE                       2       ERDİN BİRCAN LİSE İŞADAMI   
EDİRNE                       3       GÜRKAN GÜNESER ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
ELAZIĞ                        1       FEYZİ SEPTİOĞLU   LİSE MÜTEAHHİT      
ELAZIĞ                        2       YAŞAR KARABULUT         ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
ELAZIĞ                        3       MUSTAFA YAVUZ     LİSE GAZETECİ         
ELAZIĞ                        4       FADİME YILMAZ        ÜNİVERSİTE     SERBEST 
ERZİNCAN                  1       ERDOĞAN ÖZYALÇIN       ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
ERZİNCAN                  2       YALÇIN TANRIVERDİ         YÜKSEK LİSANS         MEMUR    
ERZURUM                  1       GONCA AYTAŞ ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ERZURUM                  2       İSMAİL İME        LİSE EMEKLİ     
ERZURUM                  3       ORHAN BOZKURT    ÜNİVERSİTE     GAZETECİ         
ERZURUM                  4       DİLEK SOMUN  İLKOKUL  SERBEST 
ERZURUM                  5       ŞABAN OTURGAN    ÜNİVERSİTE     SERBEST 
ERZURUM                  6       EDİP CENGİZ    YÜKSEKOKUL  EMEKLİ     
ESKİŞEHİR                 1       GAYE USLUER ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
 
ESKİŞEHİR                2    UTKU ÇAKIRÖZER ÜNİVERSİTEGAZETECİ                                            
ESKİŞEHİR                 3       CEMAL OKAN YÜKSEL     ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ESKİŞEHİR                 4       ERMAN GÖLET         ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
ESKİŞEHİR                 5       METİN TOMSUK        ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
ESKİŞEHİR                 6       ERDAL ÇAKICIER     LİSE İŞADAMI   
GAZİANTEP                1       MEHMET ŞEKER       ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
GAZİANTEP                2       MEHMET GÖKDAĞ   ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
GAZİANTEP                3       ALİ PERİ   ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
GAZİANTEP                4       ALİ SAYIN ÜNİVERSİTE     DİŞ HEKİMİ        
GAZİANTEP                5       ERDAL GEÇİT  ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
GAZİANTEP                6       SELİM KARAHAN      ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
GAZİANTEP                7       MİRAY ÇANKAYA BULUT ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
GAZİANTEP                8       MUSTAFA ASLAN     ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
GAZİANTEP                9       MAHMUT KOZBAŞ    ÜNİVERSİTE     VETERİNER      
GAZİANTEP                10     ADİLE MERVE ALTINBAŞ ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
GAZİANTEP                11     SEMRA HARMAN      YÜKSEKOKUL  EMEKLİ     
GAZİANTEP                12     AHMET ŞAHİN SEYRAN    ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS   
    
GİRESUN                    1       BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU         ÜNİVERSİTE         ECZACI     
GİRESUN                    2       SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU      ÜNİVERSİTE         ECZACI     
GİRESUN                    3       İBRAHİM AKGÜN       LİSE İŞÇİ  
GİRESUN                    4       BASRİ GÜRSOY        ÜNİVERSİTE     ECZACI     
GÜMÜŞHANE                      1       MUSTAFA GÜLTEKİN        ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
GÜMÜŞHANE                      2       EDA ÇUBUKÇU         ÜNİVERSİTE         ÖĞRETMEN      
HAKKARİ                     1       YAKUP SAMİOĞLU   YÜKSEKOKUL  MEMUR    
HAKKARİ                     2       GİYASETTİN KOÇ     İLKOKUL  İŞADAMI   
HAKKARİ                     3       KEREM KORKMAZ    LİSE SERBEST 
HATAY                         1       HİLMİ YARAYICI        ÜNİVERSİTE     ÖĞRETMEN      
HATAY                         2       MEVLÜT DUDU ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
HATAY                         3       SERKAN TOPAL        ÜNİVERSİTE     EĞİTİMCİ  
HATAY                         4       BİROL ERTEM  ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
HATAY                         5       MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU ÜNİVERSİTE         DOKTOR  
 
HATAY          6SUZAN ALHASOĞLULİSEMUHASEBECİ                                                     
HATAY                         7       SONAY AYKUT ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
HATAY                         8       MEHMET GÖZEL       LİSE TİCARET  
HATAY                         9       BİLGEN DUMAN        ÜNİVERSİTE     KİMYAGER        
HATAY                         10     DÖNDÜ DİLAN BEDİR        ÜNİVERSİTE     ECZACI     
IĞDIR                           1       ADİL AŞIRIM     ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
ISPARTA                     1       İRFAN BAKIR    ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
ISPARTA                     2       İSA ÖNDER DİNÇTÜRK     ÜNİVERSİTE     ECZACI     
ISPARTA                     3       MUSTAFA CEYHAN  ÜNİVERSİTE     İŞLETMECİ        
ISPARTA                     4       İZZET BEYDOĞAN    ORTAOKUL       ÇİFTÇİ     
KAHRAMANMARAŞ  1KAMİL DALKARALİSESANAYİCİ                                                     
KAHRAMANMARAŞ                     2       AYŞE NİLDEN BAYAZIT POSTALCI         ÜNİVERSİTE     ÖĞRETİM GÖREVLİSİ       
KAHRAMANMARAŞ                     3       EYLEM ÇAĞRAŞ       ÜNİVERSİTE         AVUKAT   
KAHRAMANMARAŞ                     4       HİLMİ EMRE KAZANCI       ÜNİVERSİTE         MALİ MÜŞAVİR 
KAHRAMANMARAŞ                     5       KİBAR ÖZDEMİR       LİSE İŞLETMECİ        
KAHRAMANMARAŞ                     6       SELİM SÜMEN  ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
KAHRAMANMARAŞ                     7       FATİH VİCDAN LİSE MUHASEBECİ   
KAHRAMANMARAŞ                     8       DURAN ÖZDAL ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
KARABÜK                   1       CEVDET AKAY YÜKSEK LİSANS       İŞADAMI   
KARABÜK                   2       MUSTAFA AKAY        YÜKSEKOKUL  GAZETECİ         
KARAMAN                  1       MUSTAFA CEM KAĞNICI  ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
KARAMAN                  2       UYGAR TALAY ÜNİVERSİTE     ECZACI     
KARS                           1       ZEKİ NACİTARHAN   ÜNİVERSİTE     İŞLETMECİ        
KARS                           2       ERKAN KARAGÖZ    ÜNİVERSİTE     HUKUKÇU         
KARS                           3       AYSEL SADAK İLTAŞ        YÜKSEK LİSANS         GAZETECİ         
KASTAMONU                      1       AHMET CANER YENİDÜNYA     ÜNİVERSİTE         ÖĞRETİM GÖREVLİSİ       
KASTAMONU                      2       HASAN ŞEN      YÜKSEKOKUL  EMEKLİ     
KASTAMONU                      3       YILMAZ KARAKOÇ    ÜNİVERSİTE     İKTİSATÇI 
KAYSERİ                     1       ÇETİN ARIK       YÜKSEK LİSANS       DOKTOR  
KAYSERİ                     2       ALİ PAŞA TAN  ÜNİVERSİTE     MALİYECİ 
KAYSERİ                     3       AŞKIN GENÇ    ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
KAYSERİ                     4       FEYZULLAH KESKİN         ÜNİVERSİTE     SERBEST 
KAYSERİ                     5       TÜLİN TEMEL   ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
KAYSERİ                     6       MUSTAFA ASLAN     ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
KAYSERİ                     7       AYHAN GÜLSOY       ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
KAYSERİ                     8       MUSTAFA UTKU SARI       ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
KAYSERİ                     9       NAHİDE SEVGİ YALÇIN     YÜKSEKOKUL  EMEKLİ     
KIRIKKALE                  1       MURAT ÇAKIRCA      ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
KIRIKKALE                  2       ZİYA KAVLAK   ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
KIRIKKALE                  3       HACI ARAP KARADURMUŞ       YÜKSEKOKUL         EMEKLİ     
KIRKLARELİ               1       TÜRABİ KAYAN         ÜNİVERSİTE     MİMAR      
 
KIRKLARELİ     2VECDİ GÜNDOĞDUİLKOKULESNAF                                                       
KIRKLARELİ               3       MEHMET TUNA SOYKAN ÜNİVERSİTE     DİŞ HEKİMİ      
KIRŞEHİR                   1       YILMAZ ZENGİN        İLKOKUL  İŞADAMI   
KIRŞEHİR                   2       RİFAT ERTEM  ÜNİVERSİTE     NOTER     
KİLİS                            1       MEHMET AKİF PERKER    ÜNİVERSİTE     ESNAF      
KİLİS                            2       ÖKKAŞ ASLANTAŞ   ORTAOKUL       EMEKLİ     
KOCAELİ                     1       FATMA KAPLAN HÜRRİYET      ÜNİVERSİTE         AVUKAT   
KOCAELİ                     2       HAYDAR AKAR ÜNİVERSİTE     YÖNETİCİ 
KOCAELİ                     3       TAHSİN TARHAN      YÜKSEKOKUL  İŞADAMI   
KOCAELİ                     4       TURAN DUMLU         ÜNİVERSİTE     ECZACI     
KOCAELİ                     5       CUMA KARAVAR       LİSE İŞADAMI   
KOCAELİ                     6       MEHMET TAMER SOLAKOĞLU         ÜNİVERSİTE         AVUKAT   
KOCAELİ                     7       AYHAN MUTLU ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
KOCAELİ                     8       RASİM MERİÇ   ÜNİVERSİTE     YÖNETİCİ 
KOCAELİ                     9       ASUDE FIRAT ÖZKAN       LİSE İŞLETMECİ        
KOCAELİ                     10     KEMAL NİŞANCI        ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
KOCAELİ                     11     SABRİYE ŞAHİN        LİSE EMEKLİ     
KONYA                        1       MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT   ÜNİVERSİTE         DOKTOR  
KONYA                        2       GÜLSÜM FİLORİNALI        ÜNİVERSİTE     MALİ MÜŞAVİR 
KONYA                        3       MEHMET TURGAY BİLGE ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
KONYA                        4       ALİ CEMAL CÖMERT         ÜNİVERSİTE         VETERİNER      
KONYA                        5       MEHMET ALİ ÜNAL   ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
KONYA                        6       ALİ SAYAR        ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
KONYA                        7       DENİZ İNDİBİ ÇELİK  ÜNİVERSİTE     İŞLETMECİ        
KONYA                        8       HÜSEYİN YAĞCI       ÜNİVERSİTE     TİCARET  
KONYA                        9       SAİM SEZEN     YÜKSEK LİSANS       EMEKLİ     
KONYA                        10     ALİ TEKİŞ ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
KONYA                        11     MUSA GÖKÇE  LİSE TEKNİSYEN      
KONYA                        12     EMİNE BALIK    ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
KONYA                        13     MEHMET GAYRETLİ LİSE YÖNETİCİ 
KONYA                        14     MEHMET TOPBAŞ    ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
 
KÜTAHYA        1ALİ FAZIL KASAPÜNİVERSİTEDOKTOR                                                  
KÜTAHYA                   2       MEHMET AYDIN UZUN      ORTAOKUL       İŞADAMI   
KÜTAHYA                   3       FİSUN YILDIZ    LİSE EV HANIMI         
KÜTAHYA                   4       İBRAHİM SOLMAZ     YÜKSEK LİSANS       EMEKLİ     
MALATYA                   1       VELİ AĞBABA   ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
MALATYA                   2       HULİSİ PORGALI       LİSE İŞADAMI   
MALATYA                   3       BERNA KARADAŞ     ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
MALATYA                   4       MEMBA KUŞCU         ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
MALATYA                   5       YUSUF SÜRÜCÜ       ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
MALATYA                   6       ETEM KÖRÜKMEZ    LİSE İŞADAMI   
MANİSA                       1       ÖZGÜR ÖZEL   ÜNİVERSİTE     ECZACI     
MANİSA                       2       MAZLUM NURLU       ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
MANİSA                       3       TUR YILDIZ BİÇER    ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
MANİSA                       4       MUSTAFA BAŞGÜLŞEN    ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
MANİSA                       5       SABRİ TEMEL   LİSE ESNAF      
MANİSA                       6       SAKİNE ÖZ        ÜNİVERSİTE     MİMAR      
MANİSA                       7       ABDULLAH SAKA      ÜNİVERSİTE     MALİ MÜŞAVİR 
MANİSA                       8       HASAN ÖREN   LİSE İŞADAMI   
MANİSA                       9       SANİYE AĞGÜL         ÜNİVERSİTE     ÖĞRETİM GÖREVLİSİ       
MARDİN                      1       MEHMET ÇİFTSÜREN       LİSE ESNAF      
MARDİN                      2       MUHAMMED OLĞAÇ         ÜNİVERSİTE         ÖĞRETMEN      
MARDİN                      3       ÖZLEM KARAMAN    YÜKSEKOKUL  EMEKLİ     
MARDİN                      4       MEHMET FIRAT İNAL        ÜNİVERSİTE     SERBEST 
MARDİN                      5       HAMZE EFE      İLKOKUL  EMEKLİ     
MARDİN                      6       AYDIN PAKSAK         ORTAOKUL       ESNAF      
MERSİN                       1       HÜSEYİN ÇAMAK      ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
MERSİN                       2       DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR  ÜNİVERSİTE     YÖNETİCİ 
MERSİN                       3       AYTUĞ ATICI    ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
MERSİN                       4       MUSTAFA BAYSAN  LİSE SANAYİCİ 
MERSİN                       5       SERDAL KUYUCUOĞLU   YÜKSEK LİSANS         MÜHENDİS        
MERSİN                       6       SİBEL GAZİ TABEL   YÜKSEK LİSANS       ŞEHİR PLANCISI 
 
MERSİN         7EBRU ÇALIŞKANÜNİVERSİTEAVUKAT                                                      
MERSİN                       8       SEYİT ÖZANANAR    ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
MERSİN                       9       ALİ KOÇ    ORTAOKUL       İŞADAMI   
MERSİN                       10     NEVİN ZAİMOĞLU     ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
MERSİN                       11     CELAL ÇELİK    YÜKSEK LİSANS       EMEKLİ     
MUĞLA                        1       AKIN ÜSTÜNDAĞ      ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
MUĞLA                        2       ÖMER SÜHA ALDAN ÜNİVERSİTE     HUKUKÇU         
MUĞLA                        3       NURETTİN DEMİR     ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
MUĞLA                        4       BURAK ERBAY ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
MUĞLA                        5       EMRAH DOĞU  ORTAOKUL       TURİZMCİ 
MUĞLA                        6       SÜLEYMAN GİRGİN  ÜNİVERSİTE     İŞÇİ  
MUŞ                             1       ŞEMSETTİN ONULER        LİSE ESNAF      
MUŞ                             2       FEVZİ GÜMÜŞ  ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
MUŞ                             3       YILDIRIM PAÇAL       LİSE SERBEST 
NEVŞEHİR                  1       HİLMİ BÜLENT TEKİNER   ÜNİVERSİTE     SERBEST 
NEVŞEHİR                  2       CUMA YORGANCI     ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
NEVŞEHİR                  3       OSMAN FAHRİ ERTİK        ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
NİĞDE                         1       DOĞAN ŞAFAK ÜNİVERSİTE     TURİZMCİ 
NİĞDE                         2       SEVGİ ÖZBEK  ÜNİVERSİTE     DİŞ HEKİMİ        
NİĞDE                         3       RAMAZAN ERTAN    LİSE İŞADAMI   
ORDU                          1       SEYİT TORUN  ÜNİVERSİTE     İKTİSATÇI 
ORDU                          2       MUSTAFA ADIGÜZEL        ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
ORDU                          3       İDRİS YILDIZ     ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
ORDU                          4       İSA YAZICI         LİSE İŞLETMECİ        
ORDU                          5       OSMAN GÜNGÖR     YÜKSEKOKUL  İŞADAMI   
OSMANİYE                 1       NİHAT ÇERÇİ    YÜKSEK LİSANS       ÖĞRETMEN      
OSMANİYE                 2       MURAT KOLUÇOLAK        YÜKSEK LİSANS         MÜHENDİS        
OSMANİYE                 3       SERPİL DÜZGÜN      LİSE EV HANIMI         
OSMANİYE                 4       HATİCE ERDUR         YÜKSEKOKUL  EMEKLİ     
RİZE                             1       KENAN BIYIK    ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
RİZE                             2       TAHSİN OCAKLI        ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
 
RİZE           3CANDAN EYÜBOĞLUÜNİVERSİTEEMEKLİ                                                    
SAKARYA                   1       ENGİN ÖZKOÇ ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
SAKARYA                   2       HÜSEYİN AVNİ ŞAHİN       LİSE MÜTEAHHİT      
SAKARYA                   3       ERDOĞAN ISIR ÜNİVERSİTE     ESNAF      
SAKARYA                   4       AYHAN BAL      ÜNİVERSİTE     SERBEST 
SAKARYA                   5       ELİF ASİYE BAŞER   YÜKSEK LİSANS         ULUSLARARASI İLİŞKİLER        
SAKARYA                   6       AYŞE KILIÇ       ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
SAKARYA                   7       ENİS CEYLAN   ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
SAMSUN                     1       KEMAL ZEYBEK        LİSE İŞADAMI   
SAMSUN                     2       HAYATİ TEKİN  ÜNİVERSİTE     MİMAR      
SAMSUN                     3       NESLİHAN HANCIOĞLU    ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
SAMSUN                     4       MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN     ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
SAMSUN                     5       ŞABAN SEVİNÇ         ÜNİVERSİTE     GAZETECİ         
SAMSUN                     6       FATMA NECİLE ÇOKAY    ÜNİVERSİTE     DİŞ HEKİMİ      
SAMSUN                     7       ATIF TOMRUKÇU      YÜKSEK LİSANS         MÜHENDİS        
SAMSUN                     8       ŞEVKİ YILMAZ  İLKOKUL  MÜTEAHHİT      
SAMSUN                     9       MEHMET ATALAY     ÜNİVERSİTE     YÖNETİCİ 
SİİRT                            1       FIRAT SOYSAL LİSE SERBEST 
SİİRT                            2       CİNDİ EREN      LİSE EMEKLİ     
SİİRT                            3       KAMİLE BALCI  LİSE ANTRENÖR      
SİNOP                          1       BARIŞ KARADENİZ   ÜNİVERSİTE     EKONOMİST     
SİNOP                          2       MUSTAFA ACUN       LİSE EMEKLİ     
SİVAS                          1       ALİ AKYILDIZ    ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
SİVAS                          2       HAYDAR GÖLBAŞI   YÜKSEK LİSANS       ÖĞRETİM ÜYESİ       
SİVAS                          3       ULAŞ KARASU ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
SİVAS                          4       BAKİ ÇOBAN     ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
SİVAS                          5       İSMAİL ŞAHİN   ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ŞANLIURFA                1       ALİ MURAT BUCAK   LİSE TİCARET  
ŞANLIURFA                2       HASAN OĞUL   ÜNİVERSİTE     ÖĞRETMEN      
ŞANLIURFA                3       RESUL BEBE    ÜNİVERSİTE     ÖĞRETMEN      
ŞANLIURFA                4       SEDAT SAĞIR  ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
 
ŞANLIURFA      5İSMAİL BAHÇACIÜNİVERSİTEEMEKLİ                                                    
ŞANLIURFA                6       MAHMUT HAN ŞAHİN        LİSE SERBEST 
ŞANLIURFA                7       AKİLE YEKTAŞ LİSE HEMŞİRE 
ŞANLIURFA                8       MUZAFFER YİĞİTBAŞI      LİSE GAZETECİ         
ŞANLIURFA                9       KEMAL EŞSİZ   LİSE ESNAF      
ŞANLIURFA                10     AHMET HELVACI      LİSE SERBEST 
ŞANLIURFA                11     LÜTFÜ KÜÇÜKBAYRAK    LİSE ÇİFTÇİ      
ŞANLIURFA                12     CANER ÇAMLIBEL    ORTAOKUL       SERBEST 
ŞIRNAK                       1       ABDULLAH GÜKÇE  ORTAOKUL       SERBEST 
ŞIRNAK                       2       AGİT AYKUT     İLKOKUL  SERBEST 
ŞIRNAK                       3       HAVA ADİYAMAN      İLKOKUL  EV HANIMI         
ŞIRNAK                       4       ŞAHİN ZİREK    İLKOKUL  SERBEST 
TEKİRDAĞ                  1       FAİK ÖZTRAK   ÜNİVERSİTE     EKONOMİST     
TEKİRDAĞ                  2       CANDAN YÜCEER    ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
TEKİRDAĞ                  3       EMRE KÖPRÜLÜ       ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
TEKİRDAĞ                  4       İLHAMİ ÖZCAN AYGUN     YÜKSEK LİSANS         MÜHENDİS        
TEKİRDAĞ                  5       ARZU MANDALI SUCU      YÜKSEK LİSANS         YÖNETİCİ 
TEKİRDAĞ                  6       ŞERAFETDİN TERZİ ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
TOKAT                         1       ORHAN DÜZGÜN      ÜNİVERSİTE     DOKTOR  
TOKAT                         2       GÜLPERİ COŞAR      ÜNİVERSİTE     EMEKLİ     
TOKAT                         3       MİNE BAŞ ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
TOKAT                         4       SİNAN YAVUZ YAVAŞ       YÜKSEK LİSANS         MÜHENDİS        
TOKAT                         5       TAHİR YILDIRIM        LİSE EMEKLİ     
TRABZON                   1       HALUK PEKŞEN        ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
TRABZON                   2       ALİ TÜREN ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS         MÜHENDİS        
TRABZON                   3       AHMET KAYA   ÜNİVERSİTE     MÜHENDİS        
TRABZON                   4       MURAT ÖZÇİLİNGİR ÜNİVERSİTE     ESNAF      
TRABZON                   5       YAVUZ KARAN ÜNİVERSİTE     İŞLETMECİ        
TRABZON                   6       MUSTAFA AYDIN      ÜNİVERSİTE     UZMAN     
TUNCELİ                     1       SANİYE BARUT         ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
TUNCELİ                     2       GÜRSEL EROL LİSE SERBEST 
 
UŞAK           1ÖZKAN YALIMLİSESERBEST                                                       
UŞAK                           2       İSMET AKIN      ÜNİVERSİTE     İŞADAMI   
UŞAK                           3       MUSTAFA AYDIN      ÜNİVERSİTE     VETERİNER      
VAN                              1       NADİR KARTAL         ÜNİVERSİTE     ECZACI     
VAN                              2       ERKAN NÜKTE ÜNİVERSİTE     ECZACI     
VAN                              3       GÜRGİN ASLAN        YÜKSEKOKUL  TEKNİKER         
VAN                              4       HATİCE GÜLENOĞLU       LİSE SERBEST 
VAN                              5       GÜLCAN İNCE  LİSE SERBEST 
VAN                              6       HAYRULLAH IRTAK  LİSE ESNAF      
VAN                              7       ABUBEKİR YEŞİLOVA       ÜNİVERSİTE         SOSYOLOG      
VAN                              8       MUHTAR ERDOĞAN LİSE SERBEST 
YALOVA                      1       MUHARREM İNCE     ÜNİVERSİTE     ÖĞRETMEN      
YALOVA                      2       MURAT OCAK  ORTAOKUL       SERBEST 
YOZGAT                      1       HASAN ASLAN NURDOĞDU     ÜNİVERSİTE         İŞADAMI   
YOZGAT                      2       ZEYNEP KILINÇARSLAN  LİSE İŞKADINI  
YOZGAT                      3       GÜLHANIM CEYLAN YÜKSEKOKUL  EMEKLİ     
YOZGAT                      4       HATİCE AÇIKGÖZ     LİSE EV HANIMI         
ZONGULDAK                       1       ŞERAFETTİN TURPCU      ÜNİVERSİTE         MİMAR      
ZONGULDAK                       2       ÜNAL DEMİRTAŞ      ÜNİVERSİTE     AVUKAT   
ZONGULDAK                       3       DENİZ YAVUZYILMAZ       ÜNİVERSİTE         MÜHENDİS        
ZONGULDAK                       4       HARUN AKIN    LİSE İŞADAMI   
ZONGULDAK                       5       ALİ İHSAN KÖKTÜRK         ÜNİVERSİTE         AVUKAT  

1 KASIM SEÇİMLERİ HANGİ İL KAÇ VEKİL ÇIKARACAK?
Buna göre 32 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara iki, 88 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise iki seçim çevresine bölündü.

Milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

"Adana 14, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 5, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 32, Antalya 14, Artvin 2, Aydın 7, Balıkesir 8, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 18, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 11, Edirne 3, Elazığ 4, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 12, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 11, İstanbul 88, İzmir 26, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 9, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 11, Konya 14, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 9, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 6, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 5, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 6, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 12, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 3, Bayburt 2, Karaman 2, Kırıkkale 3, Batman 4, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 2, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."

ERKEN SEÇİM KAÇ SEÇMEN VAR?
7 Haziran seçiminde, yurtiçinde 53 milyon 765 bin 231, yurtdışında ise 2 milyon 867 bin 658 seçmen kayıtlıydı. YSK, 11 Eylül itibarıyla seçmen sayılarını yurtiçinde 54 milyon 75 bin 851, yurtdışında 2 milyon 895 bin 885 olarak açıkladı. Yurtiçi seçmen sayısı 7 Haziran seçiminden bu yana 310 bin 620 kişi, yurtdışı seçmen sayısı ise 28 bin 227 kişi arttı.

1 KASIM ERKEN SEÇİMİ OY VERME SAATLERİ
1 Kasım Pazar günü oy verme için saat 08.00'den 17.00'ye kadar geçecek zaman oy verme süresi olacak. Ancak YSK'nın kararı uyarınca adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. YSK'nın belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

NASIL OY VERİLECEK EVRAKLAR NELER?
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Oy sandıkları Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 16.00'dan önce, geri kalan illerde ise 17.00'den önce açılamayacak.

PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

Siyasi partilerin 1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kura sonuçlarına göre siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle:

Millet Partisi 1, Vatan Partisi 2, Genç Parti 3, Cumhuriyet Halk Partisi 4, Hak ve Adalet Partisi 5, Merkez Parti 6, Hak ve Özgürlükler Partisi 7, Saadet Partisi 8, Demokratik Sol Parti 9, Demokrat Parti 10, Bağımsız Türkiye Partisi 11, Anadolu Partisi 12, Milliyetçi Hareket Partisi 13, Halkın Yükseliş Partisi 14, Halkın Kurtuluş Partisi 15, Liberal Demokrat Parti 16, Halkların Demokratik Partisi 17, Muhafazakar Yükseliş Partisi 18, büyük birlik partisi 19, Adalet ve Kalkınma Partisi 20, Türkiye Komünist Partisi 21, Komünist Parti 22, Demokratik Gelişim Partisi 23, İlk Parti 24, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi 25, Doğru Yol Partisi 26, Millet ve Adalet Partisi 27.

YSK 1 KASIM ERKEN SEÇİMİ TAKVİMİ
18 Eylül: Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK Başkanlığına 'alındı' belgesi karşılığında DVD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

20 Eylül: Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurtdışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgileri www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek.

22 Eylül: Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamalarının ve bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmelerinin son günü.

28 Eylül: Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

8 Ekim: Yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanacak.

13 Ekim: Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için kura çekilecek.

22 Ekim: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

25 Ekim: Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

31 Ekim: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

1 Kasım: Oy verme günü.