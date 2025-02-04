CHP İpsala İlçe Başkanlığı, Koyuntepe, Kocahıdır, Yapıldak ve Küçükdoğanca köylerini ziyaret ederek, esnafa yeni yıl takvimleri armağan etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe teşkilatı, İpsala’nın 2 beldesi, 19 köyü ve merkeze bağlı mahallelerinde saha çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İpsala İlçe Başkanlığı, ilçeye bağlı Koyuntepe, Kocahıdır, Yapıldak ve Küçükdoğanca köylerini ziyaret ederek esnafa yeni yıl takvimleri armağan etti ve vatandaşlarla buluştu.

Ziyaret kapsamında, köylerdeki vatandaşların talep ve beklentileri dinlendi, yerel yönetim ve köylerin genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. CHP İpsala İlçe Başkanlığı, sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KÖYLERDE SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

CHP İpsala teşkilatı, İpsala’nın 2 beldesi, 19 köyü ve merkeze bağlı mahallelerinde saha çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini açıkladı. Parti yetkilileri, köylerde yaşayan vatandaşların sorunlarını doğrudan yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek için çalışacaklarını belirtti.

İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada“Seçimden seçime değil, her zaman sahada olacağız'' ifadelerine yer verildi.